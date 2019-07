Pictet: Jaká je pravděpodobnost přímých intervencí na oslabení dolaru?

Investiční společnost Pictet si všímá toho, že se současná americká vláda intenzivně zaměřuje na obchodní deficity USA s některými zeměmi, zejména s Čínou a Německem. Silný dolar přitom tyto deficity prohlubuje a to „viditelně rozčiluje prezidenta Donalda Trumpa“. Dolarový index nedávno uzavřel blízko maxim z prosince roku 2016 a Trump na to reaguje merkantilistickými pokusy o zlepšení obchodní bilance i přesto, že předchozí prezidenti se podobným pokusům vyhýbali.



V krátkém období je podle společnosti Pictet pravděpodobné, že Trumpova vláda bude ještě více tlačit na Fed, aby snížil sazby a tím oslabil dolar. Trump by se také mohl pokusit dosáhnout oslabení dolaru jiným způsobem, ale zatím je málo pravděpodobné, že by došlo k přímým intervencím. Pictet se domnívá, že z politického hlediska by se jednalo o velmi problematický krok v případě, že by se intervence týkaly měn spojeneckých zemí. Také z dlouhodobého hlediska by pravděpodobně šlo o málo efektivní nástroj a v neposlední řadě by hrozila odvetná opatření podobného druhu.



Cla mohou být ovšem použita k tlaku na jiné země, aby nepoužívaly oslabování jejich měny relativně k dolaru . Američané by také podle Pictetu mohli přijít s návrhy obchodních dohod, které by se týkaly i měnových kurzů. Nedávno uzavřená dohoda mezi Spojenými státy, Kanadou a Mexikem už obsahuje paragrafy, které „ukazují na ochotu eliminovat manipulaci měnového kurzu a podhodnocenou měnu jinými nástroji včetně dovozních cel“.Pictet dodává, že pokud mají být měnové intervence skutečně úspěšné, musí být koordinovány s jinými centrálními bankami a musí probíhat v rámci celkově sladěné ekonomické politiky. Hrdliččí Fed a zpomalení americké ekonomické aktivity v době, kdy slábne fiskální stimulace, mohou v tuto chvíli pomoci k oslabení dolaru . Jeho dalšímu posílení ale podle Pictetu brání hlavně „jeho fundamentálně nadhodnocený měnový kurz“.V následujícím grafu prezentuje Pictet odhady toho, jak byl kurz dolaru nadhodnocen k japonskému jenu a německé marce v roce 1971 a v roce 1985. Tedy v letech, kdy panovaly zvýšené obchodní a měnové tenze mezi Spojenými státy a vyspělými zeměmi.





Zdroj: Pictet