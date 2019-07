Vládní krize nebere konce. Zeman ohrožuje celé Česko, tvrdí právník

Posun v řešení vládní krize nepřinesla ani středeční schůzka premiéra Babiše (ANO) s prezidentem Zemanem. Hlava státu pouze potvrdila, že na konci července odvolá současného ministra kultury Staňka (ČSSD). O jeho nástupci však chce rozhodnout až v průběhu srpna. Podle ústavního právníka prezident zbytečně prodlužuje vládní krizi a oslabuje tím Českou republiku. Schůzku Andreje Babiše a prezidenta Miloše Zemana nechtěl nikdo z aktérů komentovat. Sdílnější nebyl ani mluvčí hlavy státu Jiří Ovčáček. "Nebudeme poskytovat žádný komentář," napsal redakci TN.cz. Situace okolo ministra kultury je podle ústavního právníka Ondřeje Preusse za hranou ústavního postupu. Prezident by podle něj měl postupovat bezodkladně, což se nestalo. O odvolání současného ministra totiž požádal premiér Babiš už na konci května. "Pokud k němu dojde na konci července, asi těžko to můžeme hodnotit jako bezodkladně," okomentoval pro TN.cz ústavní právník. Jako příklad dává Velkou Británii. Tam byl teprve v úterý zvolen novým lídrem konzervativní Jako příklad dává Velkou Británii. Tam byl teprve v úterý zvolen novým lídrem konzervativní strany bývalý ministr zahraničí Boris Johnson. Předsedou vlády se pak stal během několika hodin. "V České republice řešíme odvolání ministra v řádu měsíců," připomíná Preuss. <br> Podle ústavního právníka prezident Zeman navíc celou vládní krizi prodlužuje. Preuss tvrdí, že úlohou hlavy státu je krize tlumit a snažit se hledat řešení. "Prezident místo toho, aby krizi utlumil, tak ji rozdmýchává," řekl právník. Preuss zároveň nezpochybňuje, že se prezident může na začátku ministra zastat. Podle něj může mít hlava státu takový názor a pokusit se s aktéry diskutovat. "Pokud mu ale vláda řekne, že našla řešení - odvolejte toho ministra, nahradí ho jiný ministr, v tu chvíli už nemá prezident na stole žádnou krizi, má jednat," tvrdí ústavní právník. Podle něj se v celé věci ukazují určité limity premiéra Andreje Babiše. "On to neměl vůbec nechat dojít do tohoto stádia. Ukazuje se, že ve vztahu s prezidentem je tím slabším článkem. Jakékoliv další oddálení je jen posílení role prezidenta na úkor předsedy vlády. Což z dlouhodobého hlediska oslabuje celou Českou republiku," dodává Preuss. Kritická k chování premiéra Babiše je také opozice. Podle šéfa nejsilnější opoziční strany Petra Fialy (ODS) sledujeme nedůstojné a neodpovědné jednání. "Premiér Babiš utíká před dotazy i odpovědností, je prý jen prostředníkem mezi prezidentem a Janem Hamáčkem. Premiér Babiš je slabý, ochromen svými osobními problémy, neschopen řešit problémy ČR a dokonce ani obsadit všechny resorty," řekl TN.cz předseda občanských demokratů.

Stejně to vidí také opoziční Piráti. "Sledujeme jenom letní seriál o tom, co bude s vládou. A z našeho pohledu by se vláda konečně měla začít starat o Českou republiku a neřešit vlastní existenci. Bohužel ani pan prezident tomuto nepřispívá," uvedl poslanec Lukáš Bartoň (Piráti).