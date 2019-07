Denné zhrnutie: ECB nenaplnila očakávania investorov, euro zaznamenalo nárast, akcie klesli

Sumár:

- Európska centrálna banka bude skúmať nové možnosti nákupu aktív

- Akcie bánk zaznamenali pokles, no neskôr väčšinu strát vymazali

- Výnosy na nemeckých dlhopisoch dosiahli historicky najnižšie úrovne, ale po prejave Draghiho straty vymazali

- ECB naznačila, že eurozóna potrebuje viac stimulov

- ECB naznačila zníženie sadzieb na ďalšom zasadnutí, QE by mohla spustiť až v jeseni

- Úrokové sadzby budú na súčasnej, resp. na nižšej úrovni minimálne počas prvej polovice roka 2020

Program nákupu aktív QE by mohol zahŕňať nové aktíva. Jednou z možností by mohlo byť aj to, že ECB bude podobne ako Japonsko nakupovať priamo akcie európskych spoločností.

Horšie dáta z Nemecka (spotrebiteľská dôvera a PMI) naznačujú spomaľovanie hospodárskeho rastu eurozóny v druhej polovici roka.

Menový pár EURUSD sa po zasadaní vyšplhal nad úroveň 1,1850, no neskôr časť ziskov vymazal. Pokiaľ sa pár obchoduje pod úrovňou 1,1200, výhľad ostáva klesajúci. Aj napriek tomu, že ECB neposkytla jasné stanovisko k uvoľňovaniu menovej politiky, váhy sú stále naklonené na stranu monetárnej expanzie, čo môže v najbližších týždňoch oslabovať európsku spoločnú menu. Zdroj: xStation5

Investori očakávali viac podrobností o QE, ako aj potvrdenie, že ECB zníži sadzby na ďalšom zasadnutí. ECB sa však vyjadrila, že si chce počkať na najnovšiu makroekonomickú projekciu, ktorá nemusí preukázať, že je nutné znižovať sadzby tak, ako sa očakávalo. Keďže investori čakali od ECB viac, tieto slová pôsobili mierne jastrabo, a teda očakávania investorov ohľadom presadzovania uvoľnenejšej menovej politiky sa zmiernili. Pred zasadaním trhy počítali so 100%-nou pravdepodobnosťou, že ECB pristúpi k zníženiu úrokových sadzieb o 0,1 percentuálneho bodu už v jeseni, no po zasadaní pravdepodobnosť klesla pod 80%.

ECB taktiež naznačila, že chce eliminovať negatívny vplyv záporných úrokových sadzieb na bankový sektor. V praxi by to mohlo znamenať, že ECB nebude záporne úročiť povinné minimálne rezervy, ale iba nadlimitné rezervy.

ECB dala investorom najavo, že nie je úplne rozhodnutá, či pristúpi k zníženiu sadzieb a zavedeniu programu QE, keďže Draghi neuviedol žiadne podrobnosti ohľadom programu nákupu aktív.

Nemecký index DAX zaznamenal po zasadaní prudký pokles k rastovej trendovej čiare. V prípade, ak sa index obchoduje nad hranicou 12 300 bodov, výhľad ostáva rastový. Zdroj: xStation5