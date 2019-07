Pictet: Je načase stimulovat, růst se nezvedne

Dopady negativního šoku, kterým si globální ekonomika prošla na počátku roku 2018, jsou ve světové ekonomice stále znatelné. Nejdříve začal trpět sentiment, ale nyní se zpomalení globální ekonomiky projevuje čím dál tím více i v tvrdých datech. Ve své nové analýze to tvrdí investiční společnost Pictet s tím, že zhoršení je patrné zejména na investicích ve vyspělých zemích. Ty v prvním čtvrtletí roku 2018 rostly meziročně o 9,7 %, v prvním čtvrtletí roku 2019 už ale klesaly o 1,2 %.



Pictet připomíná, že poslední dvě recese ve světové ekonomice byly doprovázeny recesemi v oblasti investic. Neplatí však, že by každá investiční recese vedla k recesi celého hospodářství. V roce 2015 recesi například doprovázel jen mírný pokles tempa globálního růstu. „Globální recese tedy není nevyhnutelná a rychlá reakce by mohla eliminovat efekt pokračujícího poklesu investic. Stejně by mohla působit domácí poptávka, která by v mnoha zemích vyvážila útlum průmyslu,“ píše Pictet.





Vývoj investic v jednotlivých vyspělých zemích a regionech shrnuje následující tabulka:





Společnost ale podotýká, že investiční útlum „se zdá být značně pokročilý“ a k němu se přidávají další brzdy ekonomického růstu. Stimulace je tak již „urgentně třeba“. Obavy budí světová průmyslová produkce, na kterou mimo jiné doléhají obchodní spory a pokles zásob, které byly hromaděny v minulém roce. Vývoj světové průmyslové produkce popisuje graf:







„I kdyby ale vlády nyní přišly se stimulací, zvýšení ekonomické aktivity by pravděpodobně trvalo několik čtvrtletí a pocítíme jej až v roce 2020. Nejrychleji by se tak stalo na cenách aktiv a u investic. Pravděpodobnost zlepšení ve třetím a čtvrtém čtvrtletí tohoto roku je malá,“ uvádí Pictet. A na základě tohoto hodnocení snižuje své projekce letošního globálního růstu z 3,3 % na 3,1 %, pro příští rok čeká 3,3% růst.



Zdroj: Pictet