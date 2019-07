Aktuální cestování k Jadranu

Fakt, že každoročně zamíří během zhruba dvou měsíců k Jaderskému moři do Chorvatska více než 15 milionů evropských turistů napovídá, jak to vypadá na silnicích. Exponované dny: sobota a neděle. „Úzká“ místa: hraniční přechod Grušovje/Macelj, mýtnice Zagreb-Lučko, průjezd Záhřebem…

Samozřejmě, že pokud bychom hovořili o aktuálních problémech na cestě, pak je třeba začít už situací na D1, kudy míří většina českých turistů směrem na Vídeň, Graz a přes Slovinsko na přechod Grušovje/Macelj.

Právě na slovinsko-chorvatské hranici čeká české motoristy „neplánovaná“ zastávka. Chorvatští celníci upozorňují na fakt, že jsou povinni kontrolovat posádky všech vozidel a jejich dokumenty na hranicích šengenského prostoru. Tudíž zvláště v sobotu směrem na jih se musí počítat s půlhodinovým až 1,5hodinovým zpožděním. ÚAMK o tom informoval jeho chorvatský partner, automotoklub HAK.

Pokud zvolíte jinou trasu, přes Maďarsko (jen asi o 50 km delší než standardní trasa) je situace na hranicích příznivější a zdržení se podle odborníků ÚAMK dá počítat jen na zhruba čtvrt hodiny.

Kdo na běžné trase: rakouský Graz směr Maribor sjede na posledním exitu ze slovinské dálnice A4, má šanci se přes „zdánlivé zdržení“ vinou delší trasy, vyhnout čekáním jak na přechodu Grušovje/Macelj, ale co je možná ještě podstatnější, na zcela přetížené v sobotu směrem na jih mýtnici Zagreb-Lučko. Zde se čekání běžně ve dnech výměny turistických turnusů protahuje až na hodinu. A ještě jeden benefit je v alternativní trase mimo Grušovje/Macelj. A to fakt, že na dálnici A1 směr jih najede motorista až za Záhřebem, takže ani toto zpomalení ve městě se ho netýká. Kdo tedy raději volí klidnou, byť delší trasu bez risku dlouhých stání v kolonách, může se vydat přes hraniční přechody Cvetlin, Zavrč, Drenovec… Jak upozorňují odborníci ÚAMK je třeba pečlivě volit hraniční přechod do Chorvatska, aby patřil mezi mezinárodní, jinak vás může chorvatská policie nebo celníci za přechod mimo ně nejen pokutovat (až 400 euro), ale i vrátit zpět. To se například týká jen místních přechodů: Zalužje, Meje a dalších.

V každém případě dosavadní průběh léta a cestování do Chorvatska naznačují, že nejužší hrdla tvoří hlavní hraniční přechod a největší mýtnice před Záhřebem.