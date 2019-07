Okénko trhu: Německý index IFO zaznamenal další propad

Německý index IFO zaznamenal další propad a náš západní soused se tak zdá být o další krůček blíže k ekonomické recesi. Hodnocení podnikatelského prostředí v červenci dosáhlo hodnoty 95,7, což znamená meziměsíční pokles o 1,7 bodu. Na snížení celkového indexu se podílelo zhoršené známkování současných podmínek, ovšem ještě výrazněji se do něj promítl výhled Němců do blízké budoucnosti, kterou ohodnotili 92,2 body, tedy nejhůře od konce roku 2009. Varující na aktuálních datech je hlavně to, že k německým zpracovatelům, které naděje na světlé zítřky opustila již před nějakým časem, se pomalu připojují i poskytovatelé služeb. Právě služby si přitom dosud držely solidní kondici, která byla dána hlavně stabilně nízkou nezaměstnaností. Pokud se neutěšená situace v průmyslu promítne i do front na německých úřadech práce, pak lze očekávat, že to velmi rychle pocítí i zbytek ekonomiky.



Evropská centrální banka na dnešním zasedání zachovala úrokové sazby na stávající úrovni. Kosmetické, ovšem nikoliv nezajímavé, změny doznala ale formulace výhledu ECB pro blízkou budoucnosti její měnové politiky, když nyní do poloviny roku 2020 slibuje „stejné nebo nižší“ sazby, namísto původních „stejných“. V souladu s tržními spekulacemi si tak zřejmě připravuje prostor pro zářijové snížení depozitní sazby. Prezident ECB M. Draghi se na tiskové konferenci vyjádřil i k současné ekonomické situace v eurozóně. Navzdory přetrvávajícím problémům ve zpracovatelském průmyslu zdůraznil, že data ze sektoru služeb, stavitelství i trhu práce ukazují na odolnost evropské ekonomiky a pravděpodobnost nadcházející recese označil za nadále nízkou. Za hlavní příčiny současného evropského zpomalení označil již tradičně mezinárodní obchodní spory, ochlazování čínské ekonomiky a hrozbu neřízeného brexitu. Jako neuspokojivou ovšem hodnotí evropskou inflaci, kterou se centrálním bankéřům stále nedaří přiblížit k cílovým hodnotám pod 2 %. Draghi evidentně chtěl ve své řeči přesvědčit trhy, že ECB boj proti nízké inflaci nevzdává a intenzivně zvažuje možnosti její stimulace. K diskutované reformulaci definice inflačního cíle ovšem prozatím nedošlo. Pro nadcházející období Draghi zdůraznil, že měnová politika pro podporu evropského ekonomického růstu v posledních letech dělala mnoho a pokud se situace dále zhorší, pozornost by se měla upřít k možnostem fiskální expanze.



Americká ekonomika podle dnes zveřejněných dat nadále vykazuje obdivuhodnou odolnost vůči globálnímu ekonomickému ochlazení. Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby stouply meziměsíčně o 2 %, tedy o 1,3 procentního bodu více, než se čekalo. Dobře vypadá nadále i americký trh práce, kde poklesl o 10 tisíc počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti a o stejné množství se snížil i počet těch pokračujících.

Česká koruna po včerejším mírném posílení vůči euru dnes v reakci na rozhodnutí rady guvernérů ECB a zřejmě i na pokračující problémy německých zpracovatelů umazala zisky a oslabila do blízkosti EUR/CZK 25,56.



Autor: Vít Hradil, analytik

Editor: Eliška Jelínková, analytička

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.