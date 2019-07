Home office – může spořit čas, ale není pro každého

Home office je v poslední době stále častěji nabízeným benefitem, v některých odvětvích se dokonce stává očekávaným standardem. Jedná se o možnost odpracovat si menší či větší část pracovní doby z pohodlí domova nebo odkudkoliv jinde. Ve velkém tuto možnost využívají IT specialisté, hodně pomoci může také maminkám na mateřské dovolené. Určitě ale není pro každého. Kromě nesporných výhod má totiž i slabé stránky, které mohou zkomplikovat pracovní proces.

Rozlišovat můžeme dva druhy práce z domova, a to home office a homeworking. Home office je pouze částečná práce z domova, kterou využívá zaměstnanec jako benefit například několik dní v měsíci. Homeworking je pak model, kdy zaměstnanec pracuje pouze z domu a do práce nedochází.

Home office jako úspora času

Jako výhodu práce z domova lze vnímat především úsporu času, který normálně zaměstnanec stráví dojížděním. Práci doma lze navíc vykonávat klidně i v teplákách, takže odpadá také čas věnovaný ráno úpravě zevnějšku. „Výhodou samozřejmě je, že si můžete práci naplánovat tak, jak vám to nejvíce vyhovuje. Jste spíše noční sova? Potom není problém pracovat až do pozdních večerních hodin a ráno si zase trochu přispat. Právě to mnoho zaměstnanců na home office láká,“ dodává Kateřina Prášilová, talent sourcing manager projektu Jobstack.it.

Jako nevýhodu práce z domova je pak určitě třeba zmínit, že vyžaduje silnou vůli a sebedisciplínu. Mnoho lidí má totiž tendence k multitaskingu, tedy k dělání několika činností zároveň, což ve finále znamená, že se čas nešetří, ale plýtvá. Zabýváte-li se tedy pracovním úkolem a během toho vás několikrát napadne kouknout, co zrovna dávají v televizi, prohlédnout si facebookovou zeď nebo třeba vysát pod gaučem, stane se práce velmi problematickou. Bylo dokázáno, že multitasking je velmi neefektivní, a to proto, že navíc ubírá čas, kdy musíte přepnout své soustředění z jedné činnosti na druhou.

Záleží na vykonávané pozici

„Pro častější práci z domova je potřeba dostatek vlastní disciplíny. Pokud ji člověk nemá, na výsledcích práce se to projeví. Což je např. v menší firmě daleko těžší schovat,“ sděluje Přemysl Lukeš, výkonný ředitel společnosti Der Kurier, www.derkurier.cz a dodává: „U kolegů z administrativy preferujeme spíše kancelář, ale pokud je pro home office dobrý důvod a člověk doma práci odvede, nevidím důvod, proč by musel striktně pracovat z kanceláře.“

Spíše negativně se k práci z domova staví Petr Gürth, ředitel Snapbacks.cz: „Práce z domova je náročná na morálku. Je třeba si stanovit pevný režim a zkusit oddělit práci a být doma. Proto preferuji kancelář.“



Důležitým faktorem je také druh vykonávané práce, kdy samozřejmě existují taková zaměstnání, která je zkrátka nutné vykonávat z určitého místa. „Osobně si myslím, že některé pozice se nedají z domova vykonávat. Třeba grafik a IT snad ještě ano, chápu to a umožňujeme jim to. Ne všichni mohou pracovat z domu, někdy to zkrátka nelze. Třeba skladník by si musel domů vzít celý náš sklad, a to by asi nechtěl,“ vtipkuje Jiří Stabla, zakladatel Konopných lékáren, konopne-lekarny.cz.

Klíčem je správná komunikace

Pro práci z domova je nutné vytvořit si se zaměstnavatelem správný systém komunikace, aby byly správně a včas předávány důležité informace a srozumitelně zadávány úkoly. Každému vyhovuje něco jiného, ale email je vhodný pro ty, kteří mají rádi vše jasně černé na bílém, telefon zas nabízí rychlá řešení. V každém případě je potřeba si komunikační proces ujasnit, ideálně se jednou za čas sejít osobně, a hlavně počítat s tím, že při komunikaci na dálku mohou vznikat šumy a nedorozumění.



„Předpokladem pro home office nebo homeworking je, že jsou obě strany schopné komunikovat, uvědomují si možné problémy a umějí jim předcházet. Pokud pracujete v týmu, je potřeba také efektivně vést komunikaci se všemi kolegy. Výsledky práce by tím zkrátka neměly strádat,“ říká Kateřina Prášilová, talent sourcing manager projektu Jobstack.it.





Když se na problematiku podíváme z jiného úhlu, může se stát, že vám bude komunikace s vašimi kolegy nebo i jejich pouhá přítomnost chybět. Člověk je bytost společenská a práce z domova může způsobit, že vám zkrátka začne být smutno. S tím je potřeba počítat a najít si způsob, jak se pocitu osamocení vyhnout. Pokud nemáte možnost využít kancelář ve firmě, pro kterou pracujete, řešením bývají různá coworkingová centra nebo kavárny.