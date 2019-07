Živnostenský balíček před spuštěním. Ubyde statistik a sníží se byrokracie podnikatelů

Společná tisková zpráva Ministerstva financí a Ministerstva průmyslu a obchodu

Statistických formulářů, které musí vyplňovat živnostníci, bude míň. S tím a s dalším snížením administrativy počítá vládní plán. Na redukci povinností podnikatelů pracuje Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Ministerstvem financí (MF), dalšími resorty a úřady. Připraven je Živnostenský balíček MPO.

Snižování administrativy podnikatelů je jednou z priorit Ministerstva průmyslu a obchodu. Řeší ji průběžně, vláda tak začátkem července schválila Plán systémového snížení administrativní zátěže podnikání na období 2019 – 2022. „Díky spolupráci ministerstev i dalších organizací by podnikatelům měla během tří let významně ubýt administrativa,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Vládní plán proto mimo jiné obsahuje přehled konkrétních opatření pro snížení byrokracie živnostníků. Ve druhé části se věnuje redukci statistických formulářů, třetí se týká digitalizace, která při snižování administrativy hraje naprosto klíčovou roli. Nechybí ani souhrnný přehled deseti zásadních oblastí, které se musí změnit tak, aby se podnikatelům od byrokracie ulevilo. Před spuštěním proto je Živnostenský balíček, tedy jakési Podnikatelské desatero, které chceme v brzké době představit."

Mezi deset oblastí, které se v souvislosti se snižováním byrokracie musí změnit, patří kromě zmiňované statistiky a digitalizace také příprava legislativy, rozvoj rodinného podnikání, snížení nákladů na exekuce, zjednodušení a zrychlení stavebního řízení, daně, formuláře, kontroly a dostupnost i přehlednost informací nutných pro podnikání.

„Kromě toho, že si úřady konečně začnou vzájemně poskytovat data a podnikatelé tak nebudou dělat práci za ně, je na čase jim také snížit daně. Vyšší paušály, sjednocení odvodů pro menší živnostníky do jedné paušální daně, on-line finanční úřad nebo nižší DPH, to vše znamená více prostoru pro zákazníky, klienty, obchodní partnery nebo třeba rodinu,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

Co se týče statistik, během tří let se má ve třech případech snížit počet respondentů, kteří plní oznamovací povinnost. V dalších třech případech se úplně zruší statistické zjišťování. Například čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví (P 3-04) nahradí ekonometrický model, což má usnadnit život 13 500 podnikatelů. Kromě toho se už podařilo zvýšit částku, od níž mají podnikatelé povinnost vykazovat statistické údaje Intrastatu. A to z 8 na 12 milionů korun za rok, což se týká bezmála 1 700 podnikatelů. Další zvýšení této hranice se zvažuje, a to na 20 milionů korun za rok. To by mělo vliv na dalších 2 645 podnikatelů.