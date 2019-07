Boeing vykázal rekordní ztrátu, trhy hledí k ECB

Indexy S&P 500 a Nasdaq včera rostly o 0,5% resp. 0,9% na nova maxima, zatímco Dow oslabil o 0,3%. Dnes je hlavní událostí dne zasedání ECB a rozhodování o nastavení úrokových sazeb, očekávání, že by ECB mohla snížit sazby na -0,5 % již na dnešním zasedání sílí a pohybují se již nad 60% hranicí. Pokud by ke zvýšení nedošlo dnes, centrální banka by si měla připravit půdu pro zvýšení v září. Dnešní zvýšení sazeb by nicméně bylo minimálně krátkodobým pozitivním impulsem.

Dow Jones klesal díky negativním výsledkům Boeingu a Caterpillaru. Boeing (-3%) zveřejnil nejvyšší kvartální ztrátu v historii, firma reportovala nižší tržby i zvýšené náklady kvůli problémům s letadly 737 Max a varovala, že by mohla utlumit či dokonce ukončit výrobu tohoto typu letadel, pokud by problémy pokračovaly. Caterpillar (-4%) zklamal zejména tržbami v Číně a uvedl, že celoroční výhled zisku bude u 12 USD na akcii, zatímco se čekalo blíže ke 13 USD.

Dnes by měl výsledky reportovat Alphabet, Amazon či Intel. U prvních dvou se očekávají dobré výsledky, podpořené vyššími tržbami, zatímco u Intelu se čeká pokles tržeb.

Jan Šafránek, analytik České spořitelny