Rozbřesk: Co dnes čekat od ECB, kdy Draghi sníží sazby hlouběji do záporu?

Evropská centrální banka dnes pravděpodobně udělá vše pro to, aby vyslala jasný holubičí signál a na trzích nedošlo k utažení finančních podmínek (růstu výnosů, posílení eura a pádu akcií). Poslední čísla totiž potvrzují další viditelné ochlazování Německa i celého euroklubu. Co tedy dnes můžeme od ECB čekat?



Za prvé, zásadní změny v měnové politice si pravděpodobně ECB ponechá až na září. President Draghi se ovšem v návaznosti na výsledky interního výzkumu a analýz bude snažit ukázat, že jeho zbrojní arzenál je pořád dostatečně velký a není se tedy “čeho bát”.



Za druhé, důraz dnes bude kladen právě na rétoriku a na zdůraznění ochoty a připravenosti použít skutečně všechny dostupné nástroje - od dalšího snižování úrokových sazeb, přes novou vlnu kvantitativního uvolňování po změnu v dlouhodobých závazcích (forward guidance) až po sadu opatření ulehčující adaptaci bank na dlouhodobý život se zápornými sazbami. Komunikace jasně ukazující na plány přijmout sadu opatření v září bude klíčová pro to, aby trhy nebyly ve finále zklamané. Přes 60% trhu totiž počítá s poklesem sazeb již na dnešním zasedání.



Za třetí, aby ECB podtrhla vážnost svých záměrů, může již dnes představit některá opatření ulehčující dlouhodobý život bank v prostředí záporných sazeb. Nejnovější výzkum z dílny ECB totiž potvrzuje negativní dopad záporných sazeb na ceny bankovních akcií.



Jaká může být reakce trhů? I když odložení skutečných kroků (jako poklesu sazeb) na září může část trhu zklamat, vyváží to podle našeho názoru právě zmiňovaná komunikace. Ta by měla trhy přesvědčit, že v září bude přijat komplexnější balík opatření - změna sazeb a forward guidance, který pokud nezabere, bude doplněn o novou vlnu QE. V takovém případě mohou eurové (2-leté) sazby dál klesat a euro zůstat pod tlakem. Pro středoevropské měny to může být lehce pozitivní signál, i když další posilování dolaru časem může všechny rozvíjející se trhy ohrožovat….



TRHY

CZK a dluhopisy

Česká koruna zvolna posiluje a přiblížila se k 25,50 EUR/CZK. Dnešní zasedání ECB pro ni vyzní spíše pozitivně, i když pokud by dolar měl rozšiřovat své zisky na frontě s eurem pod 1,11, může to ve finále spustit nad všemi rozvíjejícími se trhy “studenou sprchu”.



Zahraniční forex

Další slabé podnikatelské nálady v eurozóně zatlačily eurodolar ještě níže. Vypadá to však, že bude zapotřebí ještě mohutnější impuls, aby se pár EUR/USD dostal pod hladinu 1,11.

Takový medvědí impuls může přijít již dnes odpoledne během zasedání ECB. Mohlo by se tak v situaci, kdy ECB přikročí ke konkrétní měnově-politické akci již dnes. My se však domníváme, že další snížení úrokových sazeb ještě více do záporu přijde “až” v září (viz úvodní text), takže euro by dnes drasticky oslabit nemuselo. Na druhou stranu pokud M. Draghi bude náležitě holubičí a přesvědčí trh o tom, že v září přijde velký měnově-politický balík na pomoc eurozóně tak atak směrem k 1,10 opravdu hrozí. Dodejme, že v takovém případě by euro ztrácelo i vůči ostatním měnovým párům počínaje švýcarským frankem a polským zlotým konče.

Ropa

Na ropném trhu vládne relativní klid a cena Brentu se tak nadále drží v blízkosti 63 USD/barel. Nad očekávání silný růst zásob surové ropy ve Spojených státech (+10,8 mil. barelů) tentokrát výraznější posun cen vzhůru nepřinesl; co naopak pozornost trhu upoutalo, je pokračující expanze americké břidlicové těžby. Ta by měla v srpnu dosáhnout již 8,55 mil. barelů denně, což představuje téměř 70 % celkové americké produkce surové ropy.