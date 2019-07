ECB připustí ochotu uvolnit měnovou politiku (Ranní zpráva z finančního trhu)

Na svém zasedání Evropská centrální banka ukáže ochotu uvolnit v příštích měsících měnovou politiku. Předstihové indikátory v eurozóně i v Německu ukazují na recesi v průmyslu a ani dnešní statistika německého IFO indexu nebude výjimkou.

IFO index zůstává na sestupné trajektorii

Dnešní zasedání Evropské centrální banky se ponese v holubičím tónu, což by ale pro trh nemělo být žádným překvapením. Trh očekává oznámení snížení úrokových sazeb nebo alespoň signál, že ECB přistoupí již brzy ke kroku, který měnovou politiku dále uvolní. Podle naší prognózy k mírnému snížení depozitní sazby o 10 bb na -0,5 % v září dojde. K dalšímu snížení se pak ECB uchýlí až v červnu 2020, a to o 20 bb na -0,7 %. Zároveň by v té samé době měl být zaveden další program kvantitativního uvolňování s odkupem aktiv ve výši 40 mld. eur za měsíc na jeden rok.

Německý IFO index pokračuje ve své trajektorii směrem dolů. Německému průmyslu chybí pozitivní signály, kdy se globálně vyhrocená situace nelepší a nejistoty okolo brexitu i obchodních válek přetrvávají.

Německé PMI nejníže za sedm let

První odhady předstihových PMI v eurozóně nedopadly podle očekávání. Jak ve Francii, tak i v Německu táhne kompozitní PMI dolů index ze zpracovatelského průmyslu. Za celou eurozónu je nejníže za posledních 79 měsíců, v Německu dokonce za posledních sedm let. Německé průmyslníky trápí především pokles objednávek, který byl největší za více než dekádu.

Navzdory slabé důvěře česká koruna mírně posílila

Důvěra v ekonomiku v červenci mírně poklesla. Za tím stojí nižší důvěra v podnikatelském sektoru, ve kterém se reflektuje slabší poptávka především ze zahraničí. Celý komentář můžete najít zde: http://bit.ly/2JZccxX. Ještě před zveřejnění konjunkturálního průzkumu včera koruna na okamžik oslabila na 25,56 CZK/EUR, okamžitě ale zkorigovala a v odpoledních hodinách dokonce o 0,1 % posílila na 25,52 CZK/EUR. Korunu od silnějších hodnot neodradil ani komentář člena bankovní rady Michla. Ten, i když je znám pro svou jestřábí pozici, si myslí, že by úrokové sazby měly zůstat stabilní na současné úrovni. Jedním z důvodů je očekávání dalšího uvolnění měnové politiky ECB.