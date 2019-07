Ranní komentář: Horší makrodata zvýšila šance na zásah ECB, Wall Street zakončila seanci na rekordech

Nálada na finančních trzích zůstala také během středeční seance pozitivní. Investoři se nenechali rozrušit horšími makrodaty a také některými negativními zprávami z korporátního sektoru. Dle některých hlasů zvýšilo negativní makro pravděpodobnost rychlejšího uvolňování měnové politiky, což navýšilo očekávání na dnešní zasedání Evropské centrální banky.

Wall Street rostla už třetí seanci v řadě. Index S&P 500 přidal 0,47 % na 3019,56 bodů. To znamenalo nový historický rekord. Stejný zářez se povedl také technologickému indexu NASDAQ, který přidal dokonce 0,85 %. Naopak Dow Jones ztratil tři desetiny procenta. Stáhly jej dolů problémy společností Boeing a Caterpillar.

Včerejší vývoj akciových indexů v USA a v Evropě. Zdroj: Bloomberg

Na rozdíl od předchozích seancí hrály včera výraznou roli makrodata. Výrobní index PMI v Německu klesl až na 43,1 bodů, což znamenalo nejnižší úrovně od roku 2012. Pouhé 2 desetiny bodu ho dělily od nejhoršího výsledku od krizového roku 2009. Horší než očekávaná data přišla také z Francie i celé eurozóny. Investoři začali okamžitě spekulovat na rychlejší uvolňování měnové politiky ze strany ECB. Jedním z přímých důsledků byl propad dluhopisových výnosů do blízkosti historických minim. Výnosy z německých desetiletých dluhopisů poklesly až na -0,39 %.

Vývoj výnosů německých desetiletých dluhopisů. Zdroj: Bloomberg

Dalším z důsledků byl pokles eura. Pár EURUSD se dostal až na 1,1127. Jednalo se o nejnižší hodnotu od 30. května. Opačným směrem se vydala britská libra. Ve Velké Británii se po volbách premiéra "pročistil vzduch". Na páru s eurem se britská měna dostala dokonce na nejlepší úrovně za poslední měsíc.

Vývoj páru EURGBP - dosáhl včera nejnižších hodnot za poslední měsíc.

Nedařilo se naopak komoditním měnám, když pár AUDUSD poklesl na nejnižší úrovně za poslední 2 týdny a nedařilo se ani na Kanaďanovi, kterému nepomohl pokles cen ropy. Ta si v průběhu seance dlouho držela svoje úrovně a pozitivně reagovala na masivní pokles zásob v USA (o 10,96 mb zveřejněno v 16:30), nicméně v závěru seance přišly zprávy o posunu v dohodě mezi Saúdskou Arábií a Kuwajtem o obnovení těžby z neutrálního území mezi oběma zeměmi. O aktuální připravenosti k těžbě se mnoho neví, ovšem spekuluje se, že potenciál území je 500 tis. barelů ropy denně. Brent se ráno obchodoval v blízkosti úrovně 63,20 USD/bbl.

Makrokalendář

Dnešní událostí číslo jedna je zasedání Evropské centrální banky. Očekává se, že centrální bankéři minimálně potvrdí připravenost ke snižování sazeb a obnovení programu kvantitativního uvolňování nejpozději na zářijovém zasedání. Po včerejšku však také narostly šance na nové stimulu už na aktuálním zasedání. Zveřejnění výše sazeb proběhne v 13:45 a tisková konference guvernéra Draghiho začne ve 14:30. Očekáváme zvýšenou volatilitu na eurových párech a důležitých evropských indexech (DAX).

Co se týká dalších fundamentů, tak ve 14:30 budou v USA zveřejněny objednávky zboží dlouhodobé spotřeby a už dopoledne (v 10:00) nesmíme zapomenout na německý index Ifo. Pokud by byl zveřejněný výsledek výrazně mimo předpovědi (hlavně směrem dolů), mohl by těsně před zasedáním ECB zamávat s očekáváním dalšího vývoje měnové politiky.