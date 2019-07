Johnson coby britský premiér představuje pro českou ekonomiku hrozbu i naději

Nový britský premiér Boris Johnson představuje pro českou ekonomiku naději a zároveň hrozbu. Naději z toho důvodu, že by mohl ukončit období nepřehledné, ba chaotické vnitropolitické situace ve Spojeném království, která znejišťuje české vývozce. V ideálním případě by pak dojednal s Bruselem výstupovou dohodu tak, aby se brexit odehrál bez závažných neblahých dopadů na Británii a její obchodní partnery.

Hrozbu Johnsonova premiérování ztělesňuje jeho odhodlání vystoupit k 31. říjnu z EU dokonce i zcela bez dohody. Takový „tvrdý brexit“ by poškodil například české strojírenství nebo automobilový průmysl. V Česku by ohrozil desetitisíce pracovních míst. Pravděpodobnost „tvrdého brexitu“ je však nyní z hlediska trhů stále méně než padesátiprocentní, což indikuje, že Johnsonovo jmenování do funkce je pro českou ekonomiku v souhrnu, po zvážení kladů a negativ, mírně pozitivním vývojem.



Lukáš Kovanda, Ph.D.

Hlavní ekonom, CZECH FUND