Jeden z nejpozoruhodnějších investičních příběhů letošního roku

Někdy na počátku roku se v oblasti akciových doporučení u ostře sledovaných titulů objevil dost znatelný a pozoruhodný konsenzus: Tesla půjde dolů, Netflix nahoru. V obou případech jde o povídkové akcie založené na vizích zářné budoucnosti, pozitivní tok hotovosti nyní firmy negenerují. Na tom není nic špatného, jak tu ale někdy připomínám, je dobré mít trochu přesnější představu o tom, kolik by toho firma vlastně musela vydělávat, aby současnou cenu akcií a kapitalizaci skutečně ospravedlnila. Na počátku roku jsem tuto kalkulaci učinil u Netflixu a následně jsem zde psal, že onen silný doporučovací konsenzus moc nechápu. Akcie za poslední tři měsíce po předchozí rally oslabila o téměř 20 %, ale analytici se svého doporučení drží dál.



Detailní komentář k poslednímu vývoji, kdy firma zklamala ohledně počtu nových uživatelů, nalezneme pod titulkem „Netflix s novými uživateli tvrdě narazil“. My se nyní podívejme na aktualizovanou velmi jednoduchou valuační úvahu: Kapitalizace firmy dosahuje 137 miliard dolarů. Pro následující tři roky vezmu za základ vývoje volného toku hotovosti současné projekce z Business Insider a zbytek modeluji tak, aby ospravedlnil kapitalizaci (tj., aby se jeho současná hodnota rovnala její hodnotě). V následujících deseti letech by tak volné cash flow (to, co zbude po investicích) muselo vypadat následovně, aby rostlo o 5 % ročně:



