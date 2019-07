Summary: UPS si po výsledcích připisuje 8 %, Visa ale investory nenadchla

EVROPA:



Daimler 2Q19



Tržby narostly o 5 % yoy na 42,7 mld. EUR při konsensu trhu nastaveném na 41,4 mld. EUR. Do tohoto dobrého výkonu se však s chutí zakously náklady spojené se svoláním vozidel s vadnými airbagy a s restrukturalizací portfolia. Navíc se nám opět připomněly nedořešené spory s regulátorem ohledně dieselových motorů, na které si Daimler vydělil extra rezervy. Hrubá marže se nakonec propadla meziročně o 7 p.b. na 13 % (konsensus 13 %) a provozní zisk až na záporných -1,5 mld. EUR (-4 mld. EUR yoy).



Společnost celkově prodala 822 tis. vozů (-1 % yoy), přičemž za pokles může čistě hlavní divize osobních automobilů (-3 % yoy). Management poukazuje na slábnoucí poptávku v celém světě, avšak efekt se prozatím zjevně omezuje na Evropu a USA, zatímco Čína pořád mírně roste.





Výhled na tento rok je již tradičně trochu vágní., to znamená těsně nad 167 mld. EUR . Provozní zisk počítá s prudkým propadem dolů proti předešlým 12 mld. EUR . Společnost by tedy potřebovala v druhém pololetí trochu šlápnout na plyn Akcie reagují téměř 4% růstem.Německá Deutsche ukončila kvartálve výši 3,4 mld. EUR . Tržby sklouzly o 6 % yoy na 6,2 mld. EUR v souladu s konsensem kvůli rozpouštění aktivit v investiční divizi. Čistý zisk skončil na hodnotě -3,2 mld. EUR (-3,6 mld. EUR yoy), zatímco konsensus počítal se zápornými -2,7 mld. EUR . Po abstrahování od jednorázových položek byl čistý zisk 0,2 mld. EUR Výnosy z investičního bankovnictví (poradenství a úpis aktiv) se propadly meziročně o 30 %. Negativní vývoj není ničím překvapivým, ostatně jsme jej pozorovali i u americké konkurence,. Výnos z obchodování na akciových trzích ubral 30 % yoy, což by implikovalo, že útlum aktivit v tomto byznysu začal ještě před oznámením restrukturalizace. Nakonec tady máme výnosy z FICC segmentu, které jsou s 10% yoy poklesem srovnatelné s FICC segmenty konkurence. Tradiční bankovnictví ubralo ze svých výnosů 2 % yoy. V tomto případěKapitálová přiměřenost CET1 sklouzla o 30 bps qoq na 13,4 % (pořád pohodlně nad doporučovanou hranicí) a návratnost vlastního kapitálu (ROTE) je nepřekvapivě hluboce záporná (konkrétně-24 %). Akcie po výsledcích ubírají 2 %.Německá chemička Covestro sice nepřinesla žádné výraznější známky toho, že by se tržní prostředí měnilo k lepšímu, po 1,5letém propadu jsme ale i tak svědky pozitivní reakce trhu. Provozní zisk na úrovni 459 mil. EUR konsensus lehce překonal, je to ovšem spíše zásluha účetních operací.a zůstal tak naopak mírně pod tržními odhady. Stěžejní podíl má divize CAS (Coatings, Adhesives, Specialties), jejíž produkce spadla meziročně o 4,5 % zejména zásluhou slabého odbytu v automobilovém průmyslu Mimo to se všechny tři divize (CAS, Polyurethanes, Polycarbonates), v souhrnu o 18,7 % yoy. Největší cenové tlaky jsou cítit v divizi Polyurethanes (ceny -26,8 % yoy), což se propisuje do divizní provozní marže (-18 pp yoy). Určitým, byť velmi křehkým, náznakem stabilizace je její 90bps qoq nárůst.Divize Polycarbonates si vede o něco lépe. Jednak funguje v o něco příznivějším cenovém prostředí (ceny -19 % yoy) a navíc dokáže navyšovat produkci (+5,7 % yoy). Na druhé straně , provozní marže klesá jak meziročně (-10 pp), tak mezikvartálně (-90 bps).Výhled pro 3Q19 je relativně slabý (provozní zisk ve výši 410 mil. EUR ), což zvyšuje nároky na exekuci ve 4Q19, neboť. Otázkou je jeho plnění, protože objednávková kniha má velmi krátkou duraci (cca 1 měsíc). Akcie si připisují 3 %.začíná být až stereotypem výsledkové sezony. Rostoucí objem karetních transakcí a přeshraničních plateb se příznivě podepsaly na tržbách posilujících o více než 10 % yoy na 5,8 mld. USD (konsensus 5,7 mld. USD ). V tomto případě se bavíme o čistých tržbách, tzn. po odečtení pobídek pro klienty (1,5 mld. USD ). Již tak solidnína 67 % a čistý zisk na akcii vyskočil o bezmála 15 % yoy na 1,37 USD při konsensu 1,32 USD Globální objem zpracovaných plateb se zvedl o 5 % yoy na 2,2 bil. USD , přičemž hlavní zásluhu na tom mají debetní karty (+8 % yoy)., kde objem zpracovaných plateb narostl o 9 % yoy na 1,0 bil. USD , ve kterém počítá s růstem tržeb o 10 až 13 %. Tato čísla zahrnují negativní dopad měnových pohybů (tzn. silný dolar ) avšak také pozitivní efekt nových účetních standardů.na momentální odhad růstu o 16 až 19 %. Takto postavený výhled vyznívá o něco optimističtěji než současný konsensus. Třešničkou na dortu je nižší odhadovaný poměr pobídek a tržeb (z 22 až 23 % na současných 21,5 až 22 %). Akcie na dobrá čísla prozatím nijak nereagují a nacházejí se v mírném záporu. To samé platí o našem Investičním tipu Mastercard Tržby si polepšily o 3 % yoy na 18,0 mld. USD při stejném konsensu trhu. Hlavním pozitivem oznámení byla pravděpodobněna 11,9 %. Podíl na tom má i domácí trh (tedy USA), kde rostly objemy doručených zásilek o 7 % yoy a snižovaly se jednotkové náklady na přepravu. Zdá se, že zájem byl především ze strany retailových prodejců o expresní doručovací služby.a mezinárodní se zvedla o 90 bps yoy na 19 %. Stabilizace domácích marží je přitom přesně to, co UPS nejvíc potřebovalo. Čistý zisk na akcii zůstává 1,96 USD (+3 centy proti konsensu).

Výhled pro tento fiskální rok zůstává nezměněn a předpokládá čistý zisk na akcii v rozmezí 7,45 až 7,75 USD. Konsensus 7,45 USD se tedy drží jeho spodní hranice a trh zůstává trochu opatrný.



Akcie skokově posilují o 8 % a táhnou s sebou i náš Investiční tip FedEx (+2 %)



Caterpillar 2Q19



Jeden z největších světových výrobců stavebních a těžařských výrobců si pro své akcionáře namíchal trpký koktejl výsledků. Tržby narostly o 3 % yoy na 14,4 mld. USD a mírně tím překonaly konsensus. Z produktových divizí táhla především těžební zařízení (+10 % yoy) a z geografického hlediska Latinská a Severní Amerika (+11 % a +9 % yoy). To v podstatě odpovídá číslům, které uveřejnilo Volvo, i když Caterpillar zřejmě zaostával v Číně. Čistý zisk na akcii sklouzl o 5 % yoy na 2,83 USD zatímco trh očekával 5% růst.



Tím hlavním, co ale výsledky kazí, jsou dodatečné metriky. Za prvé, velkou část překvapení má na svědomí doplnění zásob dealerů, což se pravděpodobně špatně projeví v příštím roce. Dále jsou tady nové objednávky, které klesly o 9 % yoy a poměr přijatých a odbavených objednávek (book-to-bill) sklouzl na 0,86x při historickém 2Q průměru 0,96x. Do třetice, hodnota zásob na rozvaze vyrostla o více než 10 % yoy a stejné tempo měl i růst hodnoty dokončených výrobků. V součtu to znamená, že společnost vyrábí rychleji, než stíhá prodávat a vzhledem k nejisté poptávce se zřejmě bude muset uchýlit ke snižování cen. Cenové tlaky ostatně management pozoroval již v tomto kvartálu.



Vedení si nicméně prozatím věří a výhled na tento rok nemění. Čistý zisk na akcii nadále směřuje do intervalu 12,06 až 13,06 USD. Při střední hodnotě 12,56 USD se odhad managementu nachází o 2 % nad konsensem trhu.



Akcie reagují na chabější výsledky poklesem o 4 %.