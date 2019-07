Každá 10. faktura je zaplacena až po splatnosti, třetina podnikatelů kvůli tomu musí často sáhnout do svých úspor

Včasné a brzké zaplacení vystavených faktur je jedním z rozhodujících faktorů ovlivňující byznys každého podnikatele. Až 27 % podnikatelů se standardně u svých faktur musí vypořádat se splatností delší než 3 týdny a více než 78 % podnikatelů uvádí, že minimálně každá desátá faktura je odběrateli uhrazena až po splatnosti. Aby podnikatelé překlenuli díky pozdnímu proplácení faktur finanční mezeru v cash-flow, musí pravidelně téměř třetina z nich sahat do úspor. Vyplynulo to z průzkumu mezi podnikateli, který realizovala Equa bank v červenci letošního roku.

„Dlouhou dobu splatnosti faktur a dopady na podnikání řeší v České republice řada podnikatelů. Zejména ti, kdo sami z vlastních sil postupně budují svůj byznys, jsou každou vystavenou fakturou s delší dobou splatnosti velmi lehce zranitelní. Situaci snaží řešit sáhnutím do úspor a omezením rozvoje firmy nebo stále častěji také využitím bankovního produktu –Financování faktur. Díky tomu mají podnikatelé možnost dostat zaplaceno za své zboží či služby již do tří dnů a plynule tak pokračovat v jejich podnikání, aniž by jim to ohrozilo jejich cahs-flow. Za uplynulý rok jsme o tento produkt zaznamenali nárůst zájmu o desítky procent“, říká Luboš Janoušek, ředitel firemního bankovnictví Equa bank.

Využití bankovních produktů, jako je Financování faktur, nebo například kontokorent, je pro podnikatele výhodnějším řešením než překlenout výpadek v cash-flow omezením investic do dalšího rozvoje podnikání (13 % podnikatelů volí tuto cestu) nebo pozdním placení záloh na zdravotní a sociální pojištění (využívá 11 % podnikatelů) nebo pozdějším placením svým dodavatelům (téměř 9 % podnikatelů platí později).

Právě splatnost dodavatelských faktur po termínu je obecně hříchem podnikatelského prostředí. To, že občas zaplatí fakturu po termínu splatnosti, totiž přiznává každý druhý český podnikatel. Pro 16 % dotazovaných je to přitom běžná věc a již dopředu počítají ve svém finančním řízení s tím, že budou určité faktury od dodavatelů platit po splatnosti.

Důvodem je většinou to, že musí některé platby upřednostnit, a tak zaplacení některých faktur prostě musí počkat. To uvádí až 44 % oslovených podnikatelů. V pětině případů je to pak již zmíněná druhotná platební neschopnost, která prodlužuje termín splatnosti faktur. Zaplatím až tehdy, jakmile dostanu sám zaplaceno. Termíny splatnosti se tak prodlužují a dopady na

cash-flow se přenášejí na celý dodavatelsko-odběratelský řetězec.