Pět důvodů, proč ECB počká se stimuly do září

Tvůrci politik u Evropské centrální banky mají spoustu důvodů, proč počkat se stimuly až do září. Rada guvernérů ECB dnes uvedla, že pokud bude potřeba povzbudit upadající ekonomiku, jsou tu k dispozici dodatečná opatření na podporu ekonomiky. Jednalo by se tak o nejnovější změnu politiky směrem k měnovému uvolnění.

Prezident ECB Mario Draghi by nicméně mohl být v pokušení jednat proaktivně a představit balík změn již tento čtvrtek. Obchodníci na měnových trzích v současnosti naceňují zhruba 30% šanci snížení sazeb o 10 bps.

Většina ekonomů ale očekává, že úředníci nejprve naznačí snížení úrokových sazeb a až na nadcházejícím zasedání v září je skutečně sníží a zavážou se i k obnově nákupů aktiv. Pro konec léta hovoří i tyto argumenty:

1. Čekání na Fed

Americký Fed se zdá být připravený na snížení úrokových sazeb o čtvrt procentního bodu již v příštím týdnu. Jednalo by se tak o první snížení výpůjčních nákladů za více než 10 let. Investoři nacenili značné snížení ještě předtím, ale tvůrci politik před tímto krokem vycouvali vzhledem ke stále slušným ekonomickým datům.

Pokud by měl Fed překvapit agresivním pohybem nebo signálem začátku cyklu uvolňování, mělo by to euro ocenit. To by přitlačilo inflaci v eurozóně níž a utlumilo by to vývozy, což by oslabilo ekonomiku ještě více. Mohlo by se vyplatit nejprve počkat, co udělají američtí úředníci, a až pak zformulovat odpověď. Zejména proto, že ECB má ke snižování úrokových sazeb méně prostoru.

2. Hospodářská data

Klíčová čísla, která pomáhají určit obrázek ekonomiky eurozóny, přijdou až po červencovém zasedání ECB, včetně růstu za druhý kvartál a nejnovější inflace. Zatímco tvůrci politik mají většinou přístup k podrobnějším statistikám než účastníci finančního trhu, jakákoliv informace navíc ohledně toho, jak dlouhé bude zpomalení průmyslu v regionu, by měla být nápomocná při kalibraci odpovědi. Zejména v situaci, kdy poslední data vykreslila smíšený obrázek.

3. Nové předpovědi

ECB většinou oznamuje větší změny politiky zároveň s novou ekonomickou předpovědí. Revize výhledu podporuje důvody pro přidání či ubrání stimulů. Další update by měl přijít v září.

Předchozí kolo v červnu naznačovalo letošní průměrnou inflaci na 1,3 % a na 1,6 % v roce 2021. To znamená trochu silnější růst cen ve druhém kvartálu, než jak se nakonec ukázalo. Revize projekcí by proto mohla být už na cestě.

4. Tržní očekávání

Zatímco tvůrci politik říkají, že se o tržní očekávání nestarají, je pro ně těžké je úplně ignorovat. Investoři úplně nepočítají se snížením úrokových sazeb o 10 bps až do září. Dřívější zásah by tak mohl signalizovat, že ekonomická situace je horší, než se v současnosti předpokládá. Někteří úředníci ECB na minulém jednání označili účastníky trhu za přílišné pesimisty a mohou se tak chtít negativnímu výhledu vyhnout.

5. Komplexní balíček

Nakonec se zdá pravděpodobné, že opatření, která ECB oznámí, budou vyžadovat pečlivou úvahu o tom, jak je zavést. Většina analytiků, kteří obhajují nižší depozitní sazbu (která je již na -0,4 %), bude potřebovat mechanismus, který by vyňal některé banky z poplatků z depozit. Existuje mnoho různých způsobů, jak provést tzv. „odstupňování“ rezerv. Tvůrci politik ale dosud žádné preference nevyjádřili.

Autorka: Carolynn Look, Bloomberg