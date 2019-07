Mnuchin: Amazon zničil maloobchodní sektor, regulátoři si na něj posvítí a to je správné a prospěšné

Americký ministr financí Steven Mnuchin v reakci na oznámené prošetřování velkých US technologických respektive internetových společností kvůli podezření z porušování antimonopolních pravidel mino jiné uvedl, že například u Amazonu je takové prošetření zcela jistě na místě. Činnost firmy , jakkoli by se na ní daly najít i pozitivní momenty, de facto zlikvidovala maloobchodní sektor v zemi a není pochyb, že se tak stalo na úkor antimonopolních pravidel. Podle Mnuchina je velmi správně a dobře, že US prokuratura otevřela celé toto téma k prošetření a vyjasnění.Podle Mnuchina je evidentní, že v některých oblastech Amazon poškodil malé podnikatele v oboru. Na rozdíl od Walmartu, který ve finále zaujal takovou pozici, která umožňuje konkurenci menších podniků.Mnuchin také uvedl, že není možné pohlížet na celý sektor internetových obrů označovaný jako FANG jednou a jednotnou optikou. Každá firma pracuje s jiným modelem a je třeba na ně nahlížet zcela individuálně.