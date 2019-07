FTC: Facebook zaplatí 5 mld. USD kvůli ochraně dat = dosavadní rekord. Firma čekala jen 3 mld. USD

Americká Federal Trade Commission (FTC) oznámila, že Facebook předběžně souhlasil s pokutou 5 mld. USD kvůli porušování ochrany dat uživatelů. Taková pokuta bude doposud nejvyšší, jakou FTC dokázala vymoci z firem technologického sektoru. Dosavadní rekord držela pokuta z roku 2012 ve výši 22,5 mil. USD vůči Googlu. 5 mld. USD představuje cca 9% celkových tržeb Facebooku v roce 2018.FTC začala prošetřovat firmu v roce 2018 po kauze úniku dat 87 miliónů uživatelů Facebooku přes společnost Cambridge Analytica. FTC shledala, že Facebook porušil pravidla dříve uzavřených dohod, které podrobně stanovovala pravidla sdílení uživatelských dat se třetími stranami Dohoda také Facebooku ukládá snížení přímého vlivu šéfa Marka Zuckerbergera na rozhodování o datech uživatelů. Za tímto účelem by měla být do vedení společnosti jmenována nezávislá komise. Vedení společnosti by mělo také pravidelně vykazovat kroky vedoucí k větší ochraně dat uživatelů.V rámci oznamování výsledků za 1Q roku firma uvedla, že odhaduje zmiňovanou pokutu na úrovni 3 mld. USD