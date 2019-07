Nový britský premiér, brexit a investiční příležitosti (Komentář Fidelity)

S Borisem Johnsonem jako nově nastupujícím premiérem Británie zůstávají možnosti, jak se Velká Británie vypořádá s Brexitem, zhruba stejné: dohoda o Brexitu podobná té, kterou předložila Theresa May; volby umožňující získání většiny pro konzervativce; nebo nové referendum.

Co to znamená pro investory?

„Výsledek bude záviset na tom, jak si bude Boris Johnson jistý svou vlastní politickou mocí. Jeho podpora kampaně Leave mu zajišťuje vliv nad levým křídlem, zatímco hrozbami může získat probrexitovské voliče labouristů. Jeho minulost mu může pomoci udržet si toryovská srdce. Klíčovou otázkou však je, zda bude schopen rozšířit své kouzlo za Lamanšský průliv.

Pozorně sledujeme, co se stane s librou, která reaguje velmi rychle na všechny zvěsti o odchodu s dohodou nebo bez dohody. Přestože lze zjednodušeně tvrdit, že britské akciové trhy nabízejí oproti jiným akciovým trhům značnou hodnotu, platí to zejména v situaci s dohodou nebo s novým scénářem referenda. V případě varianty bez dohody by to byl velký krok do neznáma.

Je možné, že za pár let se ohlédneme a toto období budeme považovat za jednu z nejlepších příležitostí, které jsme pro investování na britských akciových trzích zaznamenali,“ hodnotí aktuální situaci z pohledu investorů Leigh Himsworth, Portfolio Manager, britské akcie

Matt Siddle, Portfolio Manager, FF European Growth Fund, k tomu dodává: „Ačkoliv je Boris Johnson dobře známý svými euroskeptickými názory, tak nebyl tím neústupným členem strany, kteří odmítli podpořit dohodu o Brexitu z ideologických důvodů. Nakonec při závěrečném hlasování hlasoval pro dohodu. Navzdory svým námitkám proti některým podmínkám, prokázal, že je přístupný kompromisu tam, kde to považuje za nutné.

I když se také zavázal opustit EU do 31. října, při jeho historii známé používáním barvitého a důrazného jazyka se objevují náznaky, že to tak nemusí nutně dopadnout. Ve vyjednávání už učinily obě strany (včetně EU) některá definitivní prohlášení, která byla následně v důsledku nějakého kompromisu přehlížena.

I přes bezprostřední změnu premiéra je stále nepravděpodobné, že bychom i po takové době vyjednávání získali jasnější informace o podmínkách odchodu Spojeného království z EU do podzimu. S ohledem na to budu v tomto období nejistoty i nadále zůstávat neutrální při expozici vůči domácím akciím ve Spojeném království.“