Fakta o plánovaném navýšení rodičovského příspěvku VIDEO

Na podzim dostali rodiče malých dětí do čtyř let veřejný příslib o navýšení rodičovského příspěvku ze současných 220.000 Kč na 300.000 Kč. Proto, když se v březnu letošního roku veřejnost dozvěděla, že se navýšení týká pouze dětí narozených po datu 1.1.2020, není divu, že se rodiče dětí vzbouřili a začali podepisovat v hojném počtu petice. Vždyť rodičovský příspěvek nebyl navýšen již 12 let. Nyní vydaly politické strany prohlášení, že se navýšení rodičovské o 80 tisíc korun bude týkat všech aktivně pobírajících dětí ke dni 1.1.2020. Vše má však svá pravidla a podmínky, pojďme se na ně společně podívat ve videu.

Autorka: Ing. Romana Hubáčková

