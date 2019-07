Adamová: Za promlčení daňového podvodu musí někdo nést odpovědnost

Včera podala první místopředsedkyně a poslankyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová písemnou interpelaci na ministryni financí Alenu Schillerovou ve věci podezření z krácení daně koncernem Agrofert. Jedná se o téměř 280 milionů korun, které firmy z holdingu Agrofert v letech 2010-2013 vyplatily Farmě Čapí hnízdo za fiktivní reklamy a díky těmto nákladům si měly firmy z holdingu Agrofert snižovat daňový základ, respektive daně odváděné státu.

„Budu požadovat, aby ministryně financí vysvětlila, jaké konkrétní kroky finanční správa po obdržení podnětu učinila, zda byly daňové náklady uznány a pokud ne, zda podala finanční správa podnět k dalším úkonům Policii ČR. Zároveň požaduji, aby v případě, že k detailnímu prostření nedošlo a finanční správa případ nechala promlčet, bylo zjištěno, kdo za tuto skutečnost nese odpovědnost a jaký bude další postup,“ uvedla první místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Ministerstvo financí dle dostupných informací bylo na možné porušení zákona a daňové úniky upozorněno již v roce 2014, tedy v době, kdy jej vedl nynější pan premiér. Podezření v celé věci později zmínila i zpráva OLAF publikovaná Evropským úřadem pro boj s podvody v souvislosti s prošetřováním dotací pro Farmu Čapí hnízdo.

„Je pravdou, že v některých případech je finanční správa velice rychlá a flexibilní. Především, co se týká firem, které byly zasaženy finančními příkazy. Na druhou stranu se však objevují případy, ve kterých vůbec nekoná a nechá to dojít až do promlčecí lhůty,“ dodala poslankyně TOP 09.

Lhůta pro odpověď na písemnou interpelaci je 30 dní. Celé znění interpelace je přílohou tiskové zprávy.

Praha 24. července 2019

Lenka Brandtová, tisková mluvčí TOP 09