Letiště Praha odbavilo v 1H19 o 5 % cestujících více než vloni

V prvním pololetí letošního roku cestující nejvíce využívali leteckých spojení z Prahy do Londýna . V žebříčku nejvytíženějších destinací následuje Paříž , Moskva, Amsterdam a Frankfurt. Mezi Prahou a Londýnem se v prvním pololetí 2019 uskutečnilo také nejvíce letů, konkrétně až 95 letů týdně. Do Moskvy směřovalo až 63 letů týdně, do Paříže až 58 letů týdně, do Amsterdamu až 54 letů týdně a do Varšavy až 51 letů za týden.





Největší nárůst cestujících zaznamenala přímá letecká spojení do Amsterdamu (meziroční nárůst přibližně +30 tisíc cestujících), Antalye (přibližně +26 tisíc cestujících), Dauhá (přibližně +25 tisíc cestujících), Rigy (přibližně +18 tisíc cestujících) a Kodaně (přibližně +16 tisíc odbavených cestujících).