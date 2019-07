ECB možná zítra sníží úrokové sazby, dolar je osmitýdenních maximech

Na devizových trzích od začátku týdne dominuje americký dolar a válcuje všechny ostatní měny. Může za to dosažení dohody o rozpočtu a stropu pro státní dluh ve Spojených státech. Podařilo se tak odvrátit nouzový stav, kdy by byla federální vláda bez financí. Bez dohody by si vláda nemohla půjčovat peníze na pokrytí rozpočtového deficitu. Americký dolar zpevnil na indexu amerického dolaru na osmitýdenní maxima, čímž dostal pod tlak například hlavní evropskou měnu. Ta na páru EURUSD oslabuje pod cenovou úroveň 1.12. Pod tlakem je také kanadský nebo australský dolar. Včerejší zvolení Borise Johnsona do pozice premiéra Velké Británie nezpůsobilo výraznější odchylku ve vývoji na britské libře. Ta zakončila seanci v úzkém cenovém rozpětí a dnes dopoledne mírně zpevňuje.

Příští týden by měly být znovu obnoveny obchodní vyjednávání mezi Spojenými státy a Čínou. To a právě probíhající výsledková sezona zatím drží akciové indexy na zvýšených úrovních. Zároveň příští týden zasedá FED a investoři vyčkávají, zda banka sníží sazby o 25 či 50 bazických bodů. Trhy nicméně očekávají snížení sazeb se 100% pravděpodobností. Zítra bude zasedat ECB a očekávaní, že banka přijde se snížením sazeb dříve, než americký FED pomohlo indexu DAX na nejvyšší úrovně za tři týdny.

V 16:00 budou ve Spojených státech zveřejněna data z trhu s bydlením. V 16:30 americké zásoby ropy.

