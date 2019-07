Optimističtí spotřebitelé vs. pesimističtí podnikatelé

I když celková nálada se ani v posledním měsíci takřka nezměnila, je vidět, jak různě vnímají ekonomickou situaci podnikatelé a spotřebitelé. Ti první jsou nejpesimističtější za posledních pět let, ti druzí zase stejně dobře naladěni jako na začátku roku.A rozdílná je situace i v jednotlivých odvětvích. Zatímco v průmyslu panuje výrazně horší nálada než v předchozích pěti letech, optimismem čiší stavebníci. Přitom v průmyslu firmy věří, že během následujících tří měsíců se situace stabilizuje jak z pohledu výroby, tak zaměstnanosti . Zajímavé je, že firmy nyní spíše než nedostatek zaměstnanců trápí především slabá poptávka. Ještě na začátku letošního roku tomu bylo právě naopak. Je vidět, že zpomalující zahraniční poptávka začíná stále více dopadat i na vývoj v našem největším tuzemském odvětví.Svůj optimismus mírně v posledním měsíci krotili stavebníci, nicméně i nadále je nálada v tomto odvětví výrazně lepší než v předchozích deseti letech. A jak vyplývá z průzkumu statistického úřadu, jejich problémem rozhodně není nedostatek zakázek, ale chybějící pracovníci. Dokonce má jít o největší problém za celou dobu sledování, tedy od roku 2005. Nedostatek zaměstnanců totiž nyní považuje za bariéru pro další růst výstavby 46 % firem.Méně pesimisticky hledí do budoucna spotřebitelé. Navzdory všem negativním zprávám ze zahraničí podle průzkumu se méně obávají zhoršení ekonomické situace, nerostou ani obavy ze zhoršení jejich vlastní finanční situace nebo nezaměstnanosti . Dokonce ani z inflace . Na druhou stranu si nelze nevšimnout, že takovou víru v budoucnost jako měli v letech 2015-2017 už zdaleka nemají. O nějaké „depresi“ se nicméně mluvit nedá. Tomu neodpovídá ani nákupní apetit domácností, který letos vlastně pohání celou ekonomiku.Aktuální údaje o náladách v ekonomice nejsou nijak překvapivé a odpovídají aktuálnímu vývoji i rizikům, kterým některá odvětví v posledních měsících čelí. Jsou jen dalším potvrzením, že česká ekonomika stále zpomaluje, a to především v důsledku slábnoucí poptávky po produkci exportně orientované části hospodářství. Na druhou stranu ani dnes zveřejněná čísla nevěstí žádný dramatický propad a už vůbec nekorespondují s tím, co se odehrávalo na podzim roku 2008.Na druhou stranu si však nelze nevšimnout, jak dramaticky dopadají ukazatele v Německu. Předběžný PMI za červenec znovu a znovu potvrzuje zhoršující se kondici tamního průmyslu , který je nezanedbatelným odběratelem české produkce. Index nákupních manažerů v německém průmyslu už propadl na sedmileté minimum a zásluhu na tom mají slabé exportní zakázky z Číny a mizerná situace v tamním automobilovém průmyslu , který v posledním roce dostává jednu ránu za druhou. Cyklem počínaje, regulacemi a novou „zelenou“ vlnou konče. Lze asi jen těžko předpokládat, že by se tento negativní vývoj neodrazil brzy i na tuzemském průmyslu a exportu.