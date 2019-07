MMF výrazně srazil odhad růstu pro rozvíjející se trhy, proč jejich měny posilují?

Mezinárodní měnový fond opět snížil svůj výhled. Oproti začátku roku tak srazil sázky na globální růst již o 0,3 procentního bodu na 3,2%. Příští rok by mohl podle MMF globální růst zrychlit na 3,5 %, to ovšem pouze za předpokladu, že se zmírní geopolitické napětí, nebudou dál eskalovat obchodní spory a nedojde na scénář “divokého brexitu”. Nepřekvapí tak, že MMF dál zdůrazňuje především negativní rizika a možnost dalšího snižování odhadů.Hlavním důvodem pro zhoršení výhledu oproti dubnu jsou rozvíjející se ekonomiky - zejména v Jižní Americe byl růst oproti dubnu snížen o 0,8 procentního bodu. Dolů byly přepsány ovšem i čísla pro Indii, Čínu, Rusko nebo celou východní Evropu . Rozvíjející se ekonomiky tak zažijí pravděpodobně druhý nejslabší výsledek od roku 2002. Mezi vyspělými ekonomikami byla situace příznivější - dolů se přepisovaly už jen výhledy mezi nejotevřenějšími z nich (například v Německu) a někde se dokonce výhledy lehce vylepšily (USA). To ovšem vůbec nemohlo stačit vykompenzovat prudké zhoršení výhledu v rozvíjejícím se světě.V tomto světle je zajímavé, že poslední týdny jsou to právě rozvíjející se trhy, jejichž měny viditelně zpevňují. Od začátku měsíce index MSCI emerging markets zpevnil skoro o 2 % a to díky měnám jako brazilský reál nebo mexické peso - to jsou lokality, kde MMF i ostatní instituce přepisobvaly výhledy vůbec nejagresivněji směrem dolů (o více než procentní bod). Vysvětlení této záhady je jednoduché - nejrizikovější regiony nejvíce profitují z plánované měnové expanze amerického Fedu (a částečně i ECB). Pokud se ovšem sázky trhů na agresivní snižování sazeb v USA nenaplní, budou zase první ”na ráně” v případě negativní korekce.