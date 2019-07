Rozbřesk: MMF výrazně srazil odhad růstu pro rozvíjející se trhy, proč jejich měny posilují?

Mezinárodní měnový fond opět snížil svůj výhled. Oproti začátku roku tak srazil sázky na globální růst již o 0,3 procentního bodu na 3,2 %. Příští rok by mohl podle MMF globální růst zrychlit na 3,5 %, to ovšem pouze za předpokladu, že se zmírní geopolitické napětí, nebudou dál eskalovat obchodní spory a nedojde na scénář “divokého brexitu”. Nepřekvapí tak, že MMF dál zdůrazňuje především negativní rizika a možnost dalšího snižování odhadů.

Hlavním důvodem pro zhoršení výhledu oproti dubnu jsou rozvíjející se ekonomiky - zejména v Jižní Americe byl růst oproti dubnu snížen o 0,8 procentního bodu. Dolů byly přepsány ovšem i čísla pro Indii, Čínu, Rusko nebo celou východní Evropu. Rozvíjející se ekonomiky tak zažijí pravděpodobně druhý nejslabší výsledek od roku 2002. Mezi vyspělými ekonomikami byla situace příznivější - dolů se přepisovaly už jen výhledy mezi nejotevřenějšími z nich (například v Německu) a někde se dokonce výhledy lehce vylepšily (USA). To ovšem vůbec nemohlo stačit vykompenzovat prudké zhoršení výhledu v rozvíjejícím se světě.

V tomto světle je zajímavé, že poslední týdny jsou to právě rozvíjející se trhy, jejichž měny viditelně zpevňují.Od začátku měsíce index MSCI Emerging Markets zpevnil skoro o 2 % a to díky měnám jako brazilský reál nebo mexické peso - to jsou lokality, kde MMF i ostatní instituce přepisovaly výhledy vůbec nejagresivněji směrem dolů (o více než procentní bod). Vysvětlení této záhady je jednoduché - nejrizikovější regiony nejvíce profitují z plánované měnové expanze amerického Fedu (a částečně i ECB). Pokud se ovšem sázky trhů na agresivní snižování sazeb v USA nenaplní, budou zase první ”na ráně” v případě negativní korekce.



*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Česká koruna se nenechává vyrušit z letního klidu a pohybuje se nadále v okolí 25,55. ECB sice může být pro korunu lehkou vzpruhou, bojíme se ale zhoršení nálady na rozvíjejících se trzích v souvislosti se zasedáním Fedu (příští týden) a ve světle eventuálních dalších zisků amerického dolaru.



Zahraniční forex

Euro včera ztrácelo, a to nejen proti dolaru, ale i např. švýcarskému franku. Měnový pár EUR/CHF se tak dostal zpět pod 1,10. Trh se zřejmě začíná bát toho, co vzejde ze zítřejšího zasedání ECB. V tomto kontextu mohou být důležité dnešní údaje za podnikatelské nálady v eurozóně (PMI). Ty už jsou půl roku na velmi nízkých hodnotách.



Forint nepatrně oslabil po včerejším zasedání MNB, které se neslo v holubičím duchu. Utahování měnové politiky v Maďarsku zdá se skončilo nehledě na přetrvávající inflační tlaky.



Ropa

Prudký propad zásob ve Spojených státech, který včera večer zveřejnil Americký petrolejářský institut, pomáhá ropě Brent zpět nad 64 USD/barel. Dnes přijdou na řadu oficiální čísla k zásobám z dílny vládní EIA, která zřejmě dále vylepší náladu ropným býkům.



Ty však včera nepotěšil nejnovější výhled Mezinárodního měnového fondu, který opět snížil odhad růstu globální ekonomiky, pro tento rok na 3,2 % a pro rok příští na 3,5 %. Na vině je obchodní hašteření mezi Spojenými státy a Čínou, které mělo v prvním čtvrtletí za následek nejpomalejší růst světového obchodu (0,5 %) od roku 2012. A to je samozřejmě pramálo povzbudivá zpráva pro ropu, jejíž cena je s kondicí světové ekonomiky velmi těsně svázaná.