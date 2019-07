Ranní GBP/USD - Středa 24.7.2019

Aktuální, ručně vyznačené, cenové hladiny na GBP/USD pro dnešní den. Neváhejte porovnat jejich relevantnost a funkčnost s hladinami z předešlých dnů.

Jistě jste se již setkali klasickými pivoty, cenovými úrovněmi, které si dříve v dobách "analogových" vypočítávali makléři přímo na burzovním parketu. Tyto pivoty jsou vypočítávány podle určitého vzorce.

Kdežto cenové úrovně, které vidíte v níže přiložených grafech, jsou vyznačeny ručně podle toho, jak se trh v minulosti již na těchto cenách choval. Proto mají delší časovou platnost než klasické pivoty. V grafu můžete vidět hlavní úroveň vyznačenou žlutou barvou, která je nejblíže aktuální ceny. Modře vyznačené úrovně jsou ceny, kterých by trh mohl dosáhnout v případě vzestupné tendence. A jak již tušíte, červeně vyznačené úrovně jsou ceny, kterých by trh mohl dosáhnout v případě sestupné tendence.



GBP/USD - jak to bylo předchozí obchodní den

Graf GBP/USD., timeframe m15

Stalo se to, co většina očekávala. Boris Johnson, jeden z hlavních propagátorů BREXITu, se stal novým lídrem vládní Konzervativní strany. Britská měna dál pozvolna sestupuje vůči dolaru po vyznačených úrovních s celkem slušnou přesností.

Graf GBP/USD., timeframe H1

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby v USA v 15:45, to je pro dnešek jediný důležitější fundament. Daleko důležitější je to, co vytvořila cena v grafu. Už více jak tři dny se cena těsní pod sestupnou trendovou čárou. Někomu to také může připomínat trojúhelník, který dospěl do své špice. tudíž je teď otázka, kam se cena vydá po průrazu, až se nahromaděná energie uvolní. Také se nacházíme na supportu, ze kterého se minulý týden cena zapřela a odrazila nahoru. Bude se historie opakovat?

UPOZORNĚNÍ: Informace v tomto článku slouží pouze ke studijním účelům a v žádném případě nejde o investiční doporučení.