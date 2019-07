PMI v eurozóně naznačí stabilizaci (Ranní zpráva z finančního trhu)

Červencové předběžné PMI poukáží na stabilizaci situace a mírné zlepšení prozatím stále nepříznivé situace v průmyslovém sektoru. Jak moc se recese v německém průmyslu dotýká českých výrobců, odhalí konjunkturální průzkum.

Úvěrová aktivita v eurozóně zrychluje

Kompozitní PMI by měl za červenec podle předběžných odhadů ukázat na stabilizaci. Mírný pokles v sektoru služeb by měl být vykompenzován nepatrným zlepšením nálady v průmyslu. Ta se ale stále nachází hluboko v pásmu kontrakce. Důvodem je zejména situace v Německu. Dosavadní vývoj sentiment indikátorů je konzistentní s růstem ekonomiky eurozóny o 0,3 % q/q během Q2 19. Pro další měsíce očekáváme opatrné zlepšování evropských PMI i celkové hospodářské dynamiky.

I když meziroční růst peněžní zásoby v eurozóně v červnu zřejmě mírně zpomalil, úvěrová aktivita i nadále zrychluje. Platí to zejména pro sektor korporací a domácností, a to hlavně v Německu, Francii, Belgii či Rakousku. Naopak u zemí jižního křídla nadále pokračuje deleveraging. Dynamika úvěrů v privátním sektoru by měla zrychlovat i ve zbytku letošního roku, a to ze stávajících 3,3 % y/y (květen) směrem ke čtyřem procentům.

Euro atakuje dvouměsíční minimum

Euro se vůči dolaru po celý včerejší den pohybovalo na sestupné dráze. V závěru americké seance již kurz atakoval hladinu 1,115 USD/EUR, nejnižší hodnotu od konce května. Euru ubližují spekulace, že by ECB již na čtvrtečním zasedání uvolnila měnovou politiku. To se ale všeobecně neočekává. My předpokládáme, že centrální bankéři na to trh pouze připraví a k samotné akci v podobě snížení úrokových sazeb dojde až v září. Naproti tomu dolaru pomohla zpráva, že se američtí vyjednavači vydávají příští týden do Číny k osobnímu jednání ohledně uspořádání obchodních vztahů. Donaldu Trumpovi se též podařilo odvrátit nebezpečí dosažení dluhového stropu, když v obou komorách kongresu vyjednal dohodu pro nadcházející dva roky.

Recese v německém průmyslu kazí náladu i českým výrobcům

Podnikatelská důvěra v českou ekonomiku v posledních měsících klesá. V červnu se dostala na nejnižší úroveň od roku 2015. Podnikatelé se obávají nižší zahraniční poptávky i poklesu objemu výroby. Naopak důvěra ve stavebnictví stále stoupá, což vzhledem k vysoké poptávce po stavebních pracích není překvapivé. Solidní úrovně si stále drží spotřebitelská důvěra, zejména díky vysoké zaměstnanosti a rostoucím mzdám. I na chování českých domácností je ale patrná tendence vytvářet finanční rezervy na případné horší časy. Míra úspor se zvyšuje.

Koruna je vůči euru jako zafixovaná

Zdá se, že se prázdninová nálada na tuzemském devizovém trhu stupňuje. Včera byl kurz eura vůči dolaru jako zafixovaný, v podstatě se nehnul od úrovně 25,54 CZK/EUR. Tuzemskou měnu nijak nerozhodilo včerejší posilování dolaru vůči euru, které naopak reflektovalo mírné oslabování polského zlotého či maďarského forintu. Ten nerozhodil ani výsledek včerejšího jednání maďarské centrální banky. Ta ponechala parametry nastavení měnové politiky nezměněné, jak se čekalo. Centrální bankéři chtějí počkat na to, co udělá americká centrální banka a jak bude vypadat nová prognóza. Ta bude projednána na zářijovém zasedání.