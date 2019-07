Zeman se sejde s Babišem v Lánech, Hamáčka nepřizvali

Na zámku v Lánech se v 17 hodin opět sejde prezident Miloš Zeman s předsedou vlády Andrejem Babišem. Schůzka by měla přispět k vyřešení sporu o ministra kultury. Setkání bude TN.cz sledovat a o jeho výsledcích informovat.

"Pan prezident přijme ve středu dne 24. července 2019 v 17 hodin na zámku v Lánech na jeho žádost předsedu vlády Andreje Babiše," oznámil minulý týden na sociálních sítích mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Premiér s prezidentem by měli pokračovat v jednání o výměně ministra kultury Antonína Staňka za Michala Šmardu (oba ČSSD), na čemž trvá předseda ČSSD Jan Hamáček. Ten se sice setkání nakonec nezúčastní, své stanovisko však vyjádřil jasně.

"Výsledek předsednictva ČSSD je jasný! Trváme na odvolání ministra kultury Staňka a zároveň trváme na jmenování Michala Šmardy ministrem kultury. ČSSD si bude sama určovat, kdo za ni bude ministrem ve vládě. Žádné jiné jméno nebudeme akceptovat. Michal Šmarda je naše jediná volba pro post ministra kultury," napsal Hamáček na facebooku.

Miloš Zeman je ochotný vyhovět Babišově žádosti o odvolání Staňka ke 31. červenci, jmenování Šmardy však neslíbil. Hamáček prohlásil, že je připravený z vlády odejít, pokud nebude mít možnost si vybrat vlastního ministra. "ČSSD má teď dvě možnosti: buď odejdeme z vlády, nebo si budeme moct jmenovat vlastní ministry," napsal Hamáček.

"My jsme krizi vlády nezavinili. Navrhli jsme naprosto běžnou výměnu ministra. Úplně stejně, jako změny realizovalo ANO. Ani ve snu mě nenapadlo, že se to v případě naší výměny protáhne tak strašně dlouho," dodal předseda ČSSD.

Od schůzky Babiše se Zemanem si však Hamáček slibuje výrazný posun. "Věřím, že ten příběh, který se zdá nekonečný, nějakým způsobem doputuje do konce," řekl. Pokud by Zeman nejmenoval Šmardu k 1. srpnu, měl by dočasně pověřit řízením ministerstva jiného člena vlády.