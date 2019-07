Taková investiční záhada

O společnosti Beyond Meat jsem tu psal nedávno v souvislosti s pozoruhodným vývojem cen jejích akciích po nedávném IPO. Jde o výrobce rostlinných náhražek masa, podle některých názorů hodně dobrých. Ovšem cena akcií se v nadsázce chovala, jakoby nás čekala čistě veganská budoucnost. A nyní se na trhu objevuje další, úzce spojená zajímavost.



Na FTAlphaville si před několika dny všimli společnosti Blue Apron. Ta dodá do domu předpřipravené jídlo, které si pak během relativně krátkého času doděláte. Pokud tedy bydlíte v USA. IPO firmy proběhlo v létě roku 2017, kapitalizace tehdy dosáhla 1,9 miliardy dolarů, nyní se pohybuje na 108 milionech dolarů. V čase vše probíhalo následovně:





Zdroj: MorningstarVýše uvedené je samo o sobě pozoruhodné, ale nejde o nějakou aktuální informaci. Ta přichází v grafu druhém a již se pojí se zmíněnou společností Beyond Meat. Můžeme si lehce všimnout toho, jak cena akcie před několika dny prudce posílila o více než 50 %. Důvod? Blue Apron oznámila, že do své produktové nabídky přidává právě „maso“ od Beyond Meat:Zdroj: MorningstarJakési kouzlo Beyond Meat, jejíž akcie od svého IPO posilují o více než 600 %, se tedy projevuje i na titulech byť jen vzdáleně spřízněných. V případě Blue Apron to trvalo jen krátce, ale i tak se nabízí otázka, jak by mohlo přidání jednoho produktu do nabídky firmy zvednout hodnotu jejích akcií popsaným způsobem. Vývoj popsaný v grafu možná hlavně ukazuje, že k ničemu takovému nedošlo: Zvedla se jen cena na základě spekulace, že značka „Beyond Meat“ dokáže zázraky. Ale možná tu určité rácio je – viz níže.Pokud čtenář po tom všem uvažuje nad tím, co je Blue Apron vlastně za společnost, může jej částečně uspokojit pohled na následující tabulku s výsledky firmy . Do roku 2017 vidíme prudký růst tržeb, pak ale znatelný pokles. A provozní tok hotovosti je soustavně v záporu, o volném toku hotovosti (to, co zbude po investicích) nemluvě.Zdroj: MorningstarJak jsem uvedl, kapitalizace firmy nyní dosahuje asi 108 milionů dolarů . Pro hrubou představu: Pokud by se nyní z firmy stal podnik, který mírně roste o inflační 2 % ročně, na ospravedlnění kapitalizace by stačilo, kdyby nyní volný tok hotovosti dosáhl asi 5,5 milionu dolarů . Pokud by firma stagnovala s nulovým růstem, muselo by nyní cash flow dosáhnout 7,7 milionů dolarů Z tabulky vidíme, že k takto nastavené laťce má firma hodně, hodně daleko a pokud jich někdy dosáhne, nebude to hned (o co déle to bude, o to vyšší čísla budou muset být). I tak ale můžeme uvažovat o tom, že se tu hraje o jednotky či desítky milionů dolarů toku hotovosti ročně. Pokud pak někdo skutečně věří ve větší posun od masa k „masu“ (mě by nevadil, ale zatím v něj moc nevěřím), může „maso“ od Beyond Meat možná přidat dost na to, aby to znatelně změnilo i hodnotu akcií Blue Apron.