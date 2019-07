EU má připraven seznam odvetných cel pro US zboží za 35 mld. EUR, pokud dojde na automobilová cla

Eurokomisařka pro obchod Cecilia Malmstrom dnes uvedla, že EU má již připravený seznam amerického zboží za cca 35 mld. EUR , na které je připravena uvalit dodatečná cla, pokud by americká strana vztáhla ruku na dosavadní nastavení automobilových cel pro dovoz evropských značek do USA.Podle Malmstromové nebude EU akceptovat žádný jednostranný zásah do této oblasti a pokud by k němu přeci jen skutečně došlo, tak má připravený odvetný seznam. Malmstomová vyjádřila přesvědčení, že použití odvetných celních tarifů nebude ve finále potřeba.