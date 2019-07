Růst cen nových bytů v Praze zpomalil, metr2 vyjde v průměru na 97 838 Kč

Růst cen nových bytů v Praze neskončil, pouze mírně zpomalil. Průměrná cena za jeden metr čtvereční nového bytu v nabídkách developerů na konci prvního pololetí vzrostla na 97 838 korun, což představuje meziroční nárůst o 5,3 procenta. V porovnání se začátkem roku došlo pouze k nepatrnému nárůstu cen o 0,6 procenta. Za průměrný 55metrový byt zájemce nyní zaplatí 5,38 milionu korun, tedy o 270 tisíc korun více než před rokem. Průměrná cena prodaného bytu letos v prvním pololetí činila 94 275 korun. To jen potvrzuje, že z nabídky vždy jako první zmizí nejlevnější byty. Vyplývá to z podrobných statistik společnosti EKOSPOL, která pražský rezidenční trh monitoruje už dvanáct let.

„Enormní růst cen nových bytů, který jsme mohli pozorovat hlavně v minulých dvou letech, je nejspíš u konce. Už na konci loňského roku jsem pro letošek očekával pětiprocentní růst, což se nyní potvrzuje. Faktickou stagnaci cen v porovnání začátku letošního roku a jeho poloviny způsobily hlavně některé levnější rezidenční projekty, které developeři na jaře zařadili do prodeje. Například Ekorezidence Hodkovičky, kde se průměrná cena nového bytu pohybuje kolem 82 tisíc korun za metr čtvereční,“ upozorňuje generální ředitel a předseda představenstva developerské společnosti EKOSPOL Evžen Korec a dodává, že analýza se týká pouze cen samotného bytu a nezahrnuje příplatky za sklep a garážové stání. Reálně tak zájemce o byt zaplatí o stovky tisíc korun více, protože tyto položky často bývají povinnou součástí koupě.

Ceny nových bytů budou i letos negativně ovlivňovat hlavně tři věci: zablokovaný stavební proces, nedostatek pozemků připravených pro rezidenční výstavbu a také výrazný nárůst cen stavebních prací a materiálu. „U některých řemeslných profesí pozorujeme meziroční zdražení dokonce o 30 až 40 procent. Je jasné, že to všechno se musí promítnout do konečné ceny nabízeného bytu,“ říká Korec, podle kterého v nejbližších měsících k výraznějšímu poklesu cen nedojde.

„Světlo na konci tunelu stále nevidím. Zablokovaný stavební proces se letos nepodaří vyřešit, stejně tak ani nedostatek pozemků. Extrémní situace na trhu práce bude dál tlačit ceny stavebních prací vzhůru, takže ani tady změna trendu nepřijde. Pokud by se opět podařilo dostat na trh cenově dostupnější projekty, tak by průměrná cena nového bytu mohla stagnovat, v opačném případě předpokládám další nárůst v jednotkách procent,“ predikuje Korec další cenový vývoj.