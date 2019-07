Tržní síla obnovitelných zdrojů roste a s ní investiční apetit

Chile jako „latinsko-americké Švýcarsko“ je pro mezinárodní investory preferovanou destinací v regionu dlouhodobě. Od těžby nerostů se však zájem v posledních letech přesouvá k obnovitelným zdrojům energie. Nejen proto bude Chile na konci roku 2019 hostit letošní světovou konferenci OSN věnovanou změnám klimatu.

Chilský konzervativní prezident Sebastian Pinera nedávno oznámil, že v příštích pěti letech Chile uzavře osm uhelných elektráren v rámci plánu, jak do roku 2040 přejít na obnovitelné zdroje energie. Těchto 8 uhelných elektráren o celkovém výkonu 23 000 MW představuje 20 % energetické kapacity země. Odstavené uhelné elektrárny přejdou do stavu provozní rezervy.

Pinera, stejně jako jeho předchůdkyně, prosazuje obnovitelné zdroje energie a vylučuje možnost zavádění jaderné energetiky. To nahrává investorům, včetně největšího českého investora v Chile, kterým je skupina Solek, aby pokračovaly v realizaci svých chilských investic. Solek už je v Chile pátým rokem, tři elektrárny už připojil do sítě, tři jsou aktuálně rozestavěné a desítky dalších ve fázi přípravy. Dlouhodobá konzistentnost vlády v podpoře bezuhlíkaté energetiky láká investory i bez dotovaných cen, které známe z Česka.

Skupina Solek

Solek investuje do obnovitelných zdrojů energie. Od svého založení v roce 2010 realizovala skupina více než desítku projektů v oblasti fotovoltaických elektráren (Česko, Slovensko, Rumunsko a Chile) o celkovém instalovaném výkonu přes 33 MW. Solek se v současnosti soustředí na chilský trh, kde má v plánu výstavbu dalších až 250 MW. Část plánovaných elektráren z celkového výkonu 250 MW do konce roku 2021 je určena pro kanadský fond Carbon Free a americkou společnost ARROYO. Část je určena i pro české investory, kteří se kvalifikují pro vstup do fondu kvalifikovaných investorů SOLEK SICAV, který skupina Solek založila v roce 2019 a do kterého alokuje nejméně 100 MW v chilských elektrárnách.

Skupina disponuje rozsáhlými zkušenostmi jak s developmentem a EPC (kompletní realizací) solárních elektráren, tak jejich údržbou a správou.