Firmy, které chtějí zabrousit do bioplastů, mají nové řešení: Piliny

Technologický startup u hranic Ontaria s Michiganem tvrdí, že našel řešení na zamoření plasty – piliny. Jedná se tak o další z řady bioplastů, které se vyrábějí i z cukrové třtiny, kukuřice, řas či dokonce z těl brouků.

Origin Materials chce platit místním pilám 20 dolarů za tunu za odpad zbylý při zpracování dřeva. Chce jej použít na recyklovatelné plastové lahve, které by neznečišťovaly ovzduší oxidem uhličitým, protože jsou vyrobeny z udržitelného dřevařského odpadu. Nestlé, Danone a Pepsico již plánují začátkem roku 2022 prodávat vodu v rostlinných recyklovatelných lahvích od Originu.

Nicméně vystříhání se plastům z ropy bude běh na dlouhou trať. Použití tohoto materiálu je ve společnosti celosvětově natolik zakořeněno, že asi polovina nové poptávky po ropě až do roku 2040 bude pocházet z petrochemického průmyslu, kde většina jde na výrobu plastů, píše Bloomberg New Energy Finance.

Světový trh z plastem za 500 miliard dolarů je zodpovědný za 5 % emisí skleníkových plynů, dokazují data z Friends of Earth. Některé prognózy odhadují, že se tento poměr v příštích 30 letech až ztrojnásobí.

Bioplasty míří do mainstreamu

Rostlinné plasty, zejména ty z cukrové třtiny, začínají prosakovat do mainstreamu s tím, jak se firmy snaží reagovat na rostoucí hněv zákazníků ohledně devastujících dopadů plastů na životní prostředí. Londýnský Bulldog prodává přípravky péče o pleť pro muže v plastových tubách z cukrové třtiny. Loni začalo LEGO dodávat botanické dílky jako lístky, keře a stromy, které jsou vyrobené z rostlinných plastů.

Na řadě je nyní potravinářský a nápojářský průmysl. Jen Nestlé vyprodukuje podle Ellen MacArthur Foundation 1,7 milionu tun plastových obalů ročně, což stačí na výrobu 51 miliard lahví. Nápojáři jako Coca Cola a Pepsi jich používají mnohem více. Coca Cola sice přišla s rostlinnou lahví v roce 2009, ale ta je stále ze 70 % vyrobená z ropy.

„Není pochyb, že povědomí o plastovém odpadu je v posledních dvou letech čím dál významnější,“ řekl Simon Lowden, prezident a marketingový ředitel PepsiCo. Ta v roce 2016 oznámila, že chce do roku 2030 snížit absolutní emise skleníkových plynů o 20 %.

V rámci strategie najít udržitelnější obaly se Pepsi loni přidala k NaturALL Bottle Alliance firem Nestlé a Danone. Všechny tři firmy plánují kupovat lahve ze 100% přírodních materiálů právě od Origin Materials. Tento startup z Ontaria chce ke konci roku 2020 začít s kapacitou 300 milionů lahví ročně.

Ne všechny varianty jsou ale recyklovatelné či biologicky odbouratelné. A pokud nejsou recyklované, což je jen jedna z 5 lahví na světě, skončí na skládce, kde mohou chrlit škodliviny do vzduchu, anebo hůř, skončit v oceánu, kde trvá stovky let, než se rozloží, a kde mezitím zabíjí ptáky, ryby a velryby.

Poté, co Evropská unie a New York letos oznámily zákaz určitých jednorázových plastů, začíná být mnoho společností čím dál nervóznější ohledně toho, kam by tyto regulace mohly zajít, dodala Katherina Lampen, která pomáhá poradenskému týmu pro udržitelnost z londýnské pobočky Deloitte. „Bojí se, že budoucí životaschopnost jejich podnikání by se mohla snížit kvůli těžké závislosti na tomto materiálu,“ objasňuje Lampen.

Hlas skeptiků

Skeptici bioplastů tvrdí, že to neřeší základní problém. Lepší by bylo soustředit se na zlepšování znuvupoužitelnosti plastového a skleněného odpadů tím, že by tento odpad sbírali přímo výrobci, tvrdí Juliet Phillips z nevládní organizace Environmental Investigation Agency. Pokud se produkce rostlinných plastů zvýší, „požadavky na využití půdy budou konkurovat zemědělství a uspíší obavy z odlesňování a ztráty biodiverzity,“ říká.

Pro Bissella z Origin Materials je plastový průmysl natolik důležitý pro fungování světového obchodu, než aby se při zlepšování udržitelnosti pracovalo jen na jedné frontě. Zejména při rostoucí poptávce rozvíjejících se trhů, kde programy opakovaného využívání nejsou dostatečně rozvinuté.

Zdroj: Aine Quinn, Bloomberg