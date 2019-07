Čína - splnění letošních cílů v průmyslové výrobě bude náročné

Čínský ministr průmyslu dnes uvedl, že splnění letošních cílů bude velmi náročné a vyžádá si maximální úsilí vzhledem k problémům, které přináší růst protekcionismu ve světě, jež se negativně promítají do bilance vývozu . Další výzvou je souběžná restrukturalizace a reformizace celého sektoru.Oficiální vládní letošní cíl pro růst průmyslové výroby byl stanoven na 5,5 - 6%. V průběhu května tempo růstu pokleslo na 17leté minimum na úrovni 5%. V červnu se již tempo opětovně zotavilo k 6,3%. Za celé první pololetí růst průmyslové výroby dosáhl úrovně 6% tady horní hranice stanoveného cíle.Analytici vyjadřují určité pochybnosti ohledně udržitelnosti takového tempa růstu. Stále trvající obchodní pře s USA tlačí některé zahraniční výrobce k přesunům jejich výrobních kapacit a dodavatelských řetězců do jiných zemí. Čínský ministr průmyslu k tomuto uvedl, že míra takového odlivu zatím není nijak výrazná a nepředstavuje výraznější ekonomickou hrozbu. Vláda také hledá cesty, jak zvýšit podporu v rámci sektoru, jež by negativní vlivy obchodní pře maximálně kompenzovat.Peking zatím stále uvádí, že letošní cíl růstu celkového HDP země na úrovni 6-6,5% splní a pokračuje v podpůrných a stimulačních opatřeních s tímto cílem.