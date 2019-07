Evropské banky na pokraji propasti záporných sazeb

Pokud si myslíte, že výsledky amerických bank nedopadly dobře, počkejte si na ty evropské. Zatímco banky z Wall Street varují před nulovými výnosy dluhopisů a klesajícími příjmy z úvěrů, jejich evropští vrstevníci fungují se zápornými sazbami už půl desetiletí a konec je čím dál více v nedohlednu. Díky tomu jsou bez polštáře, do kterého by mohly spadnout, až se zdroje pro obchodování vysuší, jako tomu bylo v první polovině roku, a i proto kdysi velká Deutsche Bank ohlásila nejradikálnější osekání své investiční banky.

Druhé čtvrtletí pravděpodobně poskytne více důkazů, jak nulové a záporné úrokové sazby působí na toto odvětví, které závisí na tom, že klienti platí za půjčování peněz. Výnosy osmi evropských bank klesají podle odhadů analytiků v průměru 2,7% tempem meziročně. A to ve srovnání s 0,5% ziskem předních amerických bank, kde se po devíti zvýšení sazeb od konce roku 2015 podařilo mnohým z nich zapsat si rekordní zisky.

Švýcarsko

UBS byla první z evropských bank, která dnes prezentovala své bankovní příjmy. Generální ředitel UBS Group Sergio Ermotti zažil ve druhém čtvrtletí oživení po „jednom z nejhorších začátků roku v nedávné historii“. Tato curyšská banka dosáhla nejvyššího čistého příjmu za téměř deset let, k čemuž pomohl zisk ze správy majetku v Americe a příjmy z poradenské činnosti. I když banka varovala, že se globální růst stabilizoval na nižší úrovni, lepší sentiment investorů a tržní volatilita by mohly vyrovnat obvykle pomalejší třetí čtvrtletí. Příjmy banky byly lepší, než se čekalo, i přesto, že si bohatí klienti vybírali prostředky z účtů na zaplacení daně.

Credit Suisse (31. července), druhá největší švýcarská banka po UBS, vychází ze silného prvního kvartálu, který ukázal, že její drsná tříletá restrukturalizace pod vedením generálního ředitele Tidjane Thiama začíná nést své ovoce. Ale po překvapivém odchodu klíčového ředitele správy aktiv Iqbala Khana budou investoři sledovat, zda bude pokračovat růstové momentum v tomto zásadním pilíři banky. Hlavní obchodní divize, která v prvním kvartálu překonávala své kolegy, bude muset dokázat, že nešlo jen o náhodu.

Německo

Deutsche bank (24. července) přišla tento měsíc s největší restrukturalizací za několik desetiletí, včetně plánu odejít z obchodování s akciemi. K tomuto kroku vedly částečně nízké úrokové sazby. Firma nyní předpokládá, že evropské krátkodobé sazby vzrostou v roce 2021 na pouhých 0 %. Deutsche Bank také nabídla vhled do zisků za druhé čtvrtletí s poklesem výnosů o 5,9 %. Čísla u nákladů a zisku nenaplnila očekávání ani předtím, než banka řekla, že v tomto období očekává náklady na restrukturalizaci ve výši 3 miliardy eur. 75 % investičního bankovnictví Deutsche Bank, které si chce ponechat, se podle banky dostane mezi top 5 na trhu.

Commerzbank (7. srpna) letos zvažovala fúzi s Deutsche Bank, ale jednání nevyšla. Na druhou největší veřejně obchodovanou německou banku tvrdě dopadla politika Evropské centrální banky, vzhledem k tomu, že drží velké sumy depozit a je silně závislá na příjmech z úvěrů. Commerzbank plánuje vydat aktualizaci své strategie na podzim poté, co letos již zeštíhlila své finanční cíle.

Francie

Zdá se, že BNP Paribas SA (31. července) bude ze strastí Deutsche Bank těžit. Uzavřela totiž předběžnou dohodu o převzetí zajišťovacího fondu a elektronické obchodní klienty této německé banky. Ale převod zůstatků je obtížný a investoři budou čekat na novinky ohledně této transakce. Budou také chtít důkaz, že obchodování BNP s akciemi je z nejhoršího venku poté, co loni trpěla trapné ztráty. Analytici z JPMorgan Chase čekají ve druhém čtvrtletí pokles tržeb z akcií o 26 % oproti předchozímu roku.

Societe Generale (1. srpna) zmenšuje ve snaze zvýšit ziskovost svou investiční banku a ruší 1 600 pracovních míst po celém světě. Investoři budou bedlivě sledovat bankovní kapitálový polštář, který patřil mezi nejslabší z velkých bank regionu. Analytici v JPMorgan říkají, že by SocGen měla snížit svou dividendu o dvě třetiny, aby zmírnila obavy z případného nedostatku kapitálu do roku 2021. Její generální ředitel Frederic Oudea namítl, že dokáže splnit kapitálové cíle i při zachování dividendové politiky.

Natixis SA (1. srpna) má vlastní bitvy, které musí vybojovat. Po ztrátách z exotických derivátů a propadu divize dluhopisů, přineslo minulé čtvrtletí kolaps jedné z jejích předních divizí v oblasti správy aktiv. Londýnský H20 Asset Management to stálo 9 miliard dolarů poté, co se provalilo, že jeden z jeho fondů investoval značné částky do dluhů jednoho kontroverzního německého finančníka. Investoři budou chtít podle Bloomberg Inteligence důkazy, že toky širší divize správy majetku Natixisu jsou zdravé.

Itálie

V Itálii dovedly banky těžit z nižších nákladů na financování dlouhodobými sazbami, a snížit horu špatných dluhů. Ačkoli nízké krátkodobé sazby jsou pro příjmy stále zátěží. UniCredit SpA (7. srpna) podniká kroky, aby se dostala do silnější finanční pozice a její generální ředitel Jean Pierre Mustier připravuje po tříleté čistce plán růstu. Největší banka Itálie podle aktiv se nyní jeví jako jedna z mála firem, které se podařilo konsolidovat, a patří mezi banky, o nichž se říká, že by mohly mít zájem o převzetí Commerzbank. Mustier v rozhovoru zveřejněném o víkendu pro Milano Finanza řekl, že nový obchodní plán bude mít za „předpoklad“ organický růst. Investoři budou čekat na jakoukoli zprávu ohledně možností, které generální ředitel sleduje.

Velká Británie

Zatímco se výnosům z obchodování u Barclays Plc (1. srpna) dařilo lépe, než u jejích amerických konkurentů, zůstává obrázek na druhé čtvrtletí bezútěšný. Analytici JPMorgan předpověděli pokles výnosů z akcií o 22 %. Analytici také vidí „negativní důsledky“ pro ekonomiku Velké Británie kvůli brexitu. A skandál v souvislosti s prodejem pojištění ochrany plateb, který trvá několik let, bude pravděpodobně i nadále ukrajovat zisky ve většině britských bank.

Investoři HSBC Holdings Plc (5. srpna) se budou dívat na to, zda tato největší evropská banka dokázala udržet rychlejší růst příjmů než nákladů, poté, co v prvním čtvrtletí dosáhla svého hlavního cíle. Osekává několik stovek pracovních míst v divizi globálního bankovnictví. Rozdělení trhů a špatný výkon tradingu by mohly znamenat snížení letošního investičního rozpočtu o 4 miliardy dolarů. Akcionáři také hledají známky toho, zda management vrátí přebytečný kapitál, například ve formě odkupů.

Španělsko

Banco Santander je druhou bankou, která dnes reportovala. Tato banka je méně závislá na svém domácím trhu než její konkurence poté, co se rozšířila do regionů, jako je Latinská Amerika. Evropa však hraje na straně příjmů stále dostatečně velkou roli. Čistý zisk překonal nejvyšší odhady analytiků, stejně tak jako čistý úrokový výnos. Dokonce i ukazatel kapitálové přiměřenosti CET1 proti předchozímu kvartálu vzrostl, přestože předsedkyně banky Ana Botin argumentovala, že banka může operovat s menšími kapitálovými rezervami, protože se na rozdíl od velkých investičních bank nezabývá volatilitou obchodování.

Zdroj: Bloomberg