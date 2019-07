Fidelity: Býčí výhled pro cenu ropy

Očekáváme, že ropa Brent Crude se bude po zbytek roku obchodovat v horní polovině pásma 60–80 dolarů za barel Ceny ropy by se mohly podle analytiků Fidelity International zotavit vlivem nejen překvapivého rozhodnutí OPEC+ z počátku měsíce prodloužit omezení produkce ropy , ale i díky ochlazení obchodních válek mezi USA a Čínou. „

Přizpůsobení nabídky

Dvoudenní schůzka OPEC+, které se účastnilo i Rusko, skončila dohodou o pokračování regulování nabídky ropy na trhu v příštích devíti měsících, tj. až do března 2020. To je déle, než trh předpokládal. Prodloužení na devět měsíců, oproti původně plánovaným šesti, je známkou toho, že poptávka bude v první čtvrtině roku 2020 pravděpodobně sezónně slabší a ukončení dohody o dodávkách ke konci kalendářního roku, jak bylo plánováno, by mohlo přinést větší riziko nestability na trhu s ropou.

Saúdská Arábie v první polovině roku 2019 vyprodukovala přibližně o 4 procenta méně, než je kvóta, a je otázkou, co se stane teď. Saudský ministr energetiky Khalid Al-Falih se na tiskové konferenci ale vyjádřil jasně: „Jediný způsob, jak můžeme snížit zásoby ropy, je omezit naši produkci… a pokud potřebujeme být níže (než na kvótě 10,3 miliónech barelu denně), pak budeme.“

Přebytečná nabídka totiž způsobila kolaps cen ropy v roce 2014 a i v roce 2020 bude klíčovým faktorem. Kombinace nabídky ropy kartelu OPEC+, jenž se navrací k tržní úrovni, a pokračujícího růstu nabídky ropy mimo OPEC přináší riziko, že poptávka bude vlažná.

„To nás vede k domněnce, že zásoby ropy by v půlce roku 2020 mohly znovu růst a ceny tím pádem klesnou. Tento odhad však může být ovlivněný geopolitickými událostmi, které mohou způsobit vážná narušení, nebo tím, že se američtí těžaři břidlicové ropy přestanou zaměřovat na růst a místo toho začnou vracet prostředky investorům,“ doplňuje Randy Cutler.

Úvěrové trhy potrestaly společnosti, které jsou hodně zadlužené, a účinně jim zamezily v získávání dalších zdrojů. „Neočekáváme další vlnu nesplácení podobnou té z let 2016–17, kdy více než 100 společností nezvládlo plnit své závazky, ale mohlo by snadno dojít k poklesu cen u energetických emitentů,“ říká Randy Cutler a dodává: „Stále však existuje prostor pro zlepšení, protože nízko-nákladové struktury a chytré emise mohou přinést zářivé tituly jako je Diamondback Energy a Aker BP.“

Marcela Štefcová

