Zhao (Binance): Trump nemusí být fanouškem kryptoměn, ale jeho reakce jim ve finále pomůžou

Šéf kryptoměnové burzy Binance Changpeng Zhao v omentářích k odmítavému postoji amerického prezidenta Donalda Trumpa k bitcoinu a nově plánované facebookové měně Libra uvedl, že jeho komentáře ve finále kryptoměnám jako takovým prospějí. Podle Zhoa nebyly Trumpovy komentáře v nedávné době ani negativní ani pozitivní. Prezident pouze uvedl, že není jejich fanouškem. Co se ale určitě počítá je fakt, že se Trump z pozice světového lídra o problém zajímá a vyjadřuje se k němu a to lze ve finále vnímat jako pozitivní signál pro celé odvětví.V USA nyní běží také proces "legalizace" či odmítnutí celého sektoru kryptoměn ze strany amerických regulátorů. Ani toto není podle Zhaa výrazným problémem, protože i kdyby došlo na nejhorší a kryptoměny se staly ilegálními z podle US regulátorů, tak to nebude pro celý sektor představovat žádnou velkou ránu a problém. Kryptoměny už jen z podstaty deregulovaného systému přečkají jakékoli snahy o omezování či zákazy.Podle Zhaa jsou také kryptoměny ze své podstaty mnohem transparentnější, než dosavadní finanční systémy či finanční instituce. Stávající bankovní systém je často velmi netransparentní s množstvím skrytých peněžních toků, provizí a vazeb. Kryptoměny v tomto ohledu představují naprosto jinou úroveň nehledě na některé problémy a kriminální případy.