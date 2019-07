ČEZ: Odbory začaly vyjednávat o růstu platů pro r. 2020 - chtějí +12%

Odbory společnosti ČEZ a.s. začaly vyjednávat o růstu mezd pro příští rok. Odbory ČEZ a.s., které sdružují cca 5,5 tis. zaměstnanců, požadují růst mezd v příštím roce o 12 %, zvýšení příplatků a delší dovolenou. Pro letošní rok se odbory ČEZ a.s. dohodly na růstu o 6 %.

Připomínáme, že celkový počet zaměstnanců ČEZ je 31,5 tis. V našich projekcích odhaduje cca stejný růst mezd jako letos. Zprávu považujeme za neutrální.