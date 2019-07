Mediální skupina CME hospodařením za Q2 překonává očekávání (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Mediální skupina CME každým kvartálem dokazuje úspěšnou firemní strategii, která se podepisuje na výrazném růstu ziskovosti.

Evropské akcie by měly otevřít nad úrovní včerejších zavíracích cen.

Dnešní ekonomický kalendář je ve světě téměř prázdný. Dočkáme se pouze spotřebitelské důvěry za eurozónu a prodejů stávajících nemovitostí ve Spojených státech.

V USA dnes své výsledky hospodaření představí tři desítky společností. Mezi těmi známějšími jsou Coca-Cola, Hasbro či Visa.

Obchodování na zámořských trzích

Americký akciový trh uzavřel včerejší obchodování se ziskem. Index S&P 500 si polepšil o 0,3 %, Dow Jones získal 0,1 % a technologický Nasdaq vzrostl o 0,7 %. V rámci širšího indexu S&P 500 se nejlépe vedlo technologickým firmám (+1,2 %). Na opačné straně spektra se nacházeli především výrobci nezbytného zboží se ztrátou 0,5 %.

To hlavní, co táhlo včera trhy vzhůru jsou očekávání investorů ohledně snížení úrokových sazeb Fedem v příštím týdnu. Otázkou je, jak velké snížení nastane, jestli o 25 bb, nebo dokonce o 50 bb. Objevily se také informace, že by mělo v příštím týdnu dojít k prvnímu osobnímu jednání od summitu G20 ohledně obchodní dohody mezi zástupci Spojených států a Číny. Jedná se tak o první významnější krok za poslední měsíc.

Akciové trhy v asijsko-pacifickém regionu ukončují dnešní obchodování v zisku. Nejlépe se vede akciím v Japonsku, kde si tamní index Nikkei 225 připisuje necelé jedno procento. V rámci Nikkei 225 se daří téměř všem sektorům s výjimkou síťových odvětví (-0,4 %). Nejvyšší zisky zaznamenávají telekomunikační společnosti, a to 2,4 %.

CME

Mediální skupina ráno představila výsledky hospodaření za Q2 19.

Přes relativně zanedbatelný růst tržeb o 0,9 % se podařilo společnosti výrazně zvýšit OIBDA a provozní zisk. OIBDA marže vzrostla o 6,5 pb na 39,9 %, což značně překonalo naše i tržní očekávání. Od počátku roku již mediální skupina mimořádně splatila 100 mil. EUR (z toho 60 mil. EUR v prvním čtvrtletí). To vše vedlo ke snížení poměru čistého dluhu vůči OIBDA na 2,6násobek z 3,5x na konci loňského roku. Jeden z šéfů firmy Michael Del Nin si na výsledcích společnosti nejvíce pochvaluje růst OIBDA marží v každém geografickém segmentu. Současně také vyzdvihuje vygenerované cash flow, které od počátku roku dosáhlo 140,3 mil. USD (meziročně +52 %), díky čemuž si CME mohlo dovolit další mimořádné splátky úvěru.

Zveřejněné výsledky překonaly očekávání trhu, když došlo k meziročnímu růstu u všech ukazatelů ziskovosti spolu s rostoucí marží, a tak předpokládáme, že by cena akcií mohla reagovat růstem. Detailnější zhodnocení hospodářských výsledků přineseme v nejbližších hodinách ve speciálním komentáři.