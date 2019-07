Provozní zisk CETV překonal očekávání

Mediální společnost CETV dnes zveřejnila výsledky za 2. čtvrtletí a šest měsíců ukončených k 30. červnu.

Celkové výnosy za 2. čtvrtletí dosáhly 183,6 milionu dolarů (odhad 186 mil. USD), meziročně tak vzrostly o 8 % při konstantním směnném kurzu a o 1 % při aktuálním kurzu. Provozní zisk OIBDA se za stejné období při aktuálním směnném kurzu zvýšil o 21 % a při konstantním směnném kurzu o 29 % na 73,3 milionu dolarů (odhad 68 mil. USD). Čistý zisk činil 44 mil. USD (oproti 37 mil. očekávaným).

Příjmy z televizní reklamy v tomto čtvrtletí stagnovaly při aktuálním kurzu, ale při konstantním směnném kurzu vzrostly o 7%. Výnosy z přenosu a předplatného se za druhé čtvrtletí zvýšily o 3 % v aktuálním kurzu a 11% v konstantním směnném kurzu.

Provozní marže OIBDA ve čtvrtletí vzrostla o 650 bazických bodů na 40 %. Zisk z probíhajících operací byl 0,12 USD na akcii.

CETV splatila v první polovině roku 2019 dluh v celkové výši 100 milionů EUR pomocí hotovosti vytvořené podnikem. Čistý pákový poměr na konci června klesl na 2,6x, z 3,5x na začátku roku.

CETV pokračuje v dosahování svých provozních vylepšení, díky čemuž podnik funguje mnohem lépe než dříve. To vedlo na většině linií k překonání odhadů trhu. Růst příjmů z reklamy byl však ztlumen a poplatky za přenos s příjmy z předplatného se zvýšily jen nepatrně. Zlepšení CETV je proto většinou způsobeno lepším řízením než zlepšením růstu výnosů.

Důležité je, že čistý pákový poměr je konečně pod 2,75x, což znamená, že společnost nyní může vyplácet dividendy nebo podniknout fúzi či akvizici. Doufejme, že to také znamená, že uvidíme některé ze strategických změn, které byly ohlášeny dříve.

Celkově hodnotíme výsledky jako pozitivní, ale s opatrností. CETV již toho nemá tolik, co by bylo potřeba opravit, ale také není příliš mnoho prostoru pro růst. Ale prozatím by tyto výsledky mohly nahrát pověstnému prodeji aktiv.