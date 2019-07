Souhrn 22.7. - trhy vyhlížejí kroky centrálních bank a záplavu firemních výsledkových zpráv, ropa roste kvůli Hormuzskému průlivu, BCPP v plusu díky ČEZ

12.h - Evropa v mírně optimistické náladě, vyhlíží se akce centrálních bank a výběr britského premiéra, měny celkem v klidu,

ropa v plusech, BCPP roste

Hlavní zprávy dne

Pražská burza vstoupila do nového týdne lehkým růstem při přetrvávající okurkové likviditě.Evropské akciové trhy v úvodu nového týdne v opatrně pozitivní náladě. Investoři vyhlížejí rozhodování hlavních centrálních bank o nastavení jejich měnové politiky a věnují se také výsledkovému kolotoči za 2Q, který se tento týden rozjede na plné obrátky.Díky růstu cen ropy způsobených dalším růstem napětí v Hormuzskémů průlivu se dařilo především sektorům navázaným na těžbu a zpracování ropy a dalších surovin.Pozornost na sebe poutá také očekávání rozřešení otázky kdo bude dalším britským premiérem, jež by mělo přijít zítra.US trhy vstupují do nového týdne rovněž opatrněji. Investoři vyhlíží především záplavu výsledkových zpráv. Nedaří se prestižnímu indexu Dow Jones , technologie se drží vpředu.Tento týden zveřejní výsledky více jak čtvrtina firem z celkové báze indexu S&P 500 včetně skupiny FAANG a mnoha dalších firem. Doposud výsledky zveřejnilo 15% firem ze zmíněné báze a z nich 78,5% překonalo ziskové odhady a 67% také odhady tržeb.Analytici si do budoucna v tomto ohledu všímají sílícího dolaru , který vidí jako jeden z nepříznivých faktorů pro další udržitelnost zisků. Euro dnes lehce oslabuje vůči dolaru a naopak posiluje k libře. Koruna euru mírně slabší oproti pátečnímu závěru. Ropa vstupuje do nového týdne silnějším růstem, který je výsledkem další eskalace napětí v oblasti Hormuzského průlivu, který je jedním z klíčových bodů ropných distribučních cest BCPP vstoupila do nového týdne pozitivně díky zájmu o akcie ČEZ a Avastu. Druhý jmenovaný titul těžil z příznivě laděné zprávy o zajímavém prodeji podílu ve společnosti Jumpshot.Příliš se nedařilo bankám, které se budou zřejmě brzy potýkat s opětovným rozvolněním měnových opatření hlavních centrálních bank.