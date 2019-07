Angažovanost uživatelů Facebooku dále roste nehledě na skandály a problémy celé platformy

Jedním za zajímavých ukazatelů Facebooku je "angažovanost" jeho uživatelů. Podle posledních statistik se zdá, že tato dále roste nehledě na množící se skandály.Podle posledních statistik z poloviny července průměrný uživatel v USA měsíčně provede 8 komentářů, 13 lajků a 17krát klikne na zobrazovanou reklamu. Na začátku ledna to bylo 6 komentářů při 9 lajcích a 13 reklamních proklicích.V globálním měřítku se počty komentářů zvedly ze 4 na 5, počet udělených lajků z 9 na 13 a počet reklamních prokliků z 8 na 11.Podle komentářů je to způsobeno mimo jiné stále se zlepšujícími algoritmy pro výběr zobrazovaných témat, což vede k většímu zapojení se do využívání celé platformy. Facebook naposledy uváděl, že registruje cca 2,7 miliardy uživatelů z nichž je plných 1,56 mld. aktivních denně. Růst počtu uživatelů na klíčových trzích v USA a Evropě nicméně začíná stagnovat.