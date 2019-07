Morgani: Ceny ropy zůstanou celkem příznivé nehledě na růst napětí v Hormuzském průlivu. Ropy bude na trhu dost

Analytici americké banky Morgan Stanley míní, že ceny ropy zůstanou i nadále vcelku příznivé nehledě na další eskalaci napětí kolem Íránu a situace v Hormuzském průlivu. Hlavním stabilizátorem budou dodávky ze zemí mimo ropný kartel OPEC. Ceny ropy reagovaly na poslední zprávy z průlivu hovořící o zadržení britského tankeru ze strany Íránu růstem o cca 2%.Podle Morganů se napětí v Hormuzském průlivu čas od času vystupňuje, ale jako takové je tu v podstatě stále. K nějakým výkyvům v dodávkách může dojít, ale obyčejně to netrvá příliš dlouho. Případný výpadek dodávek v tomto směru vynahradí s povděkem producenti mimo ropný kartel, což bude držet celkovou situaci mezi poptávkou a nabídkou víceméně stabilní.Analytici OPECu v posledních odhadech uváděli, že produkce mimo kartel letos poroste o 2 milióny barelů, což se ještě navýší až na 2,4 mb v příštím roce. To celkem výrazně překonává tempo růstu světové ropné poptávky naposledy odhadovaný pro tento a příští rok na cca 1,4 miliónu barelů denně.Podle analytika Paula Gamblese ze společnosti MBMG Group je vyšší obecné geopolitické riziko hlavním důvodem cen ropy nad hranicí 50 USD za barel. Bez tohoto efektu by ceny na trhu byly zřejmě mnohem nižší.V komentářích také zaznělo, že ropný kartel OPEC v posledních letech a v poslední době přistupuje na ztrátu svého tržního podílu, jež by se dala vyčíslit zatím na cca 5%.