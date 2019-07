FT: Roubini pokračuje v tažení proti „predátorským“ kryptoměnám

Známý ekonom Nouriel Roubini je poměrně tvrdým kritikem kryptoměn a nedávno o nich diskutoval s ředitelem společnosti BitMEX Arthurem Hayesem. Jak si všímá FTAlphaville, po této debatě si oba vyměňovali názory na sociálních sítích a každý tvrdil, že ten druhý v diskusi prohrál. Roubini přitom ve své kritice poukazoval na „predátorskou povahu kryptoodvětví“ s tím, že zneužívá retailové investory. K tomu se přidává nedostatečná transparentnost, efektivita a bezpečnost. A podle něj také neplatí, že kryptoměny mohly pomáhat těm, kteří nemají přístup k běžným bankovním službám.



Hayes reagoval na kritiku tím, že bitcoin má za sebou pouhých deset let a vzniklé problémy je možné řešit. Nikdo také podle něj nikoho nenutí, aby s digitálními měnami obchodoval. Domnívá se, že podvodníci budou nakonec z trhu vytlačeni pryč, protože si poškodí svou reputaci a ztratí klienty a protistrany. Hayes ale také tvrdil, že kryptoměny jsou posledním skutečně svobodným trhem na světě a to sebou nese i jevy, jakými jsou manipulativní pohyby cen, na kterých prodělávají drobní investoři.



Podle Hayese platí, že manipulace vzniká ve chvíli, kdy někdo někoho přeskočí v řadě prodejních či nákupních příkazů, ale ne ve chvíli, kdy cena během několika sekund vzroste nebo klesne o 50 %. „To není manipulace, to je prostě trh.“ Roubiniho ovšem podobné argumenty nepřesvědčují a naopak kritizuje samotný BitMEX.Rozhovory s insidery podle Roubiniho prý ukazují, že BitMEX je využíván k praní špinavých peněz teroristy z Ruska a Íránu a burza nečiní nic, aby tomu zabránila. Namísto toho realizuje zisky z obchodů. A navíc prý má vlastní obchodní oddělení, které má oficiálně sloužit jako nástroj tvůrce trhu. Jenže ve skutečnosti je využíváno k tomu, aby takzvaným frontrunningem parazitovalo na obchodních příkazech klientů. Hayes to popírá a FTAlphaville připomíná, že burza je úplně mimo regulaci a tudíž nelze nezávisle posoudit, jak se věci skutečně mají.FTAlphaville vše uzavírá s tím, že „Roubini má pravdu“. Kryptoměny neslouží těm, kteří nemají přístup k bankám. Jde o odvětví, které se brání regulaci a tomu, aby byl do chaosu vnesen řád. Slouží tak zájmům těch, kteří „chtějí rozebrat bezpečný prostor, který jsme vytvořili, aby společnost prosperovala“. A regulaci vnímají jen jako formu manipulace.Zdroj: FTAlphaville