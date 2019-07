Investiční bublina v podobě akcií Boeingu splaskla

V průběhu minulého týdne zasáhla akcie společnosti Boeing zpráva, že letadla 737 Max, které byly vyřazené z provozu kvůli chybě softwaru a dvěma leteckým nehodám, zřejmě nebudou moci létat až do roku 2020. Akcie firmy, které od vypuknutí skandálu značně oslabily, reagovaly další mírnou korekcí. Odepsaly si 0,8 procenta a klesly na hodnotu kolem 362 USD za akcii. Do červených čísel se pak dostaly až závěrem týdne poté, co firma oznámila, že si kvůli problémům spojeným s tímto skandálem odepíše 4,9 miliardy USD.

Před začátkem obchodování v reakci na zveřejněnou informaci akcie firmy v pátek ztrácely 2,3 procenta. Obchodní den však nakonec uzavřely v zelených číslech na hodnotě kolem 377 USD za akcii. Důvodem posílení byla zřejmě informace o tom, že firma počítá s dřívějším termínem, než byl původně odhadovaný návrat letadel 737 Max do provozu, což uklidnilo investory. Podle předpokladu Boeingu odstartuje schvalování návratu strojů regulátorem již začátkem čtvrtého čtvrtletí.

Společnost musí čelit nárokům na kompenzaci za zrušené lety, které vznikly po odstavení problematických strojů Boeingu. A právě na to použije výše zmiňovanou sumu, kterou si odepíše v druhém čtvrtletí 2019, což znamená, že příjmy a zisk společnosti před zdaněním klesne o 5,6 miliardy USD. Celkové hospodářské výsledky však firma zveřejní až 24. července.

Po uveřejnění informace o havárii letadla v Etiopii začátkem března se hodnota akcií pohybovala na úrovni kolem 440 USD za akcii. Po zveřejnění zpráv, že nejen letadlo v Etiopii, ale i v Indonésii, kde zahynulo celkem 346 lidí a havárie byla způsobena kvůli softwarové chybě strojů společnosti Boeing, následně prudce ztrácela na ceně. Na nejnižších úrovních se akcie obchodovaly v polovině května, kdy cena dosahovala okolo 337 USD za akcii. Celkově se hodnota společnosti na kapitálových trzích od březnové nehody propadla o více než 16 procent.

I když to momentálně vypadá tak, že akcie Boeingu mají to nejhorší za sebou, nemusí to být nevyhnutelně pravda. Její vyhlídky do budoucna se zatím nejeví příliš pozitivně.

Problémový model 737 MAX je totiž pro firmu klíčový. Tvoří až 43 procent dodávek, které v prvním půlroce 2019 klesly o 37 procent. V praxi to znamená, že se firma musí vyrovnat nejen s vysokým odškodným pro aerolinky, kterým způsobila provozní problémy, ale i s tím, že nové objednávky na model jsou mizivé. Pokud Boeing co nejdříve tento problém nevyřeší, tržní hodnota firmy může spadnout o mnohem více, než byl propad, kterého jsme byli svědky v posledních měsících.

Taktéž je třeba vzít v úvahu fakt, že Boeingu rostou výdaje na výzkum a vývoj kvůli nápravě chybného softwaru, který byl následkem zmíněného leteckého neštěstí. Federální úřad pro letectví (FAA) našel koncem června další potenciální problémy, jejichž odstranění by mělo trvat přibližně do září. Pokud se firmě nepodaří do této doby problémy odstranit a dostat stroje co nejdříve zpět do provozu, může to znamenat další dodatečné náklady na odškodnění zasažených aerolinek a celkové prohloubení momentální „krize“ spojené s nedůvěrou investorů a veřejnosti vůči firmě.