Sentiment na rope sa zhoršuje

Predminulý týždeň bol síce pre cenu ropy pozitívny, no minulý týždeň ropa vymazala celý predminulotýždňový zisk a dokonca klesla ešte nižšie. Za týmto poklesom stojí najmä obnovovanie produkcie v Mexickom zálive, keďže časť ropných vrtov bola odstavená kvôli hurikánu Barry. Spoločnosť Royal Dutsch Shell, najväčší producent ropy v zálive, v stredu uviedol, že obnovil takmer 80% pôvodnej produkcie ropy. K poklesu cien ropy prispeli aj správy o tom, že Rusko môže pristúpiť k navýšeniu produkcie čierneho zlata. Pozitívna nálada zo samitu G20 postupne utícha, keďže Čína zatiaľ nesplnila sľuby ohľadom zvýšenia dovozu poľnohospodárskych produktov z USA s cieľom znižovať obchodný prebytok s USA, ba dokonca ho v priebehu posledných týždňov zvýšila. Prezident Trump v reakcii na to naznačil zavedenie dodatočných ciel na dovoz tovarov z Číny. Medziročný hospodársky rast Číny za druhý kvartál spomalil na 6,2%, čo je najnižšia úroveň hospodárskeho rastu od krízy v roku 2008. Treba poznamenať, že Čína je najväčší dovozca ropy na svete a pokiaľ Čínska ekonomika spomaľuje, dá sa očakávať aj spomaľovanie dopytu po rope. V závere týždňa podporili ceny ropy správy o tom, že Američania zostrelili Iránsky dron, čo prispieva k eskalácií napätia v Perzskom zálive. Kombinácia dlhodobých faktorov by však mohla tlačiť na pokles cien ropy, čo by sa mohlo ku koncu leta pozitívne prejaviť na peňaženkách motoristov.