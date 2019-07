Centrálne banky pomáhajú drahým kovom

Akciové trhy v USA majú za sebou zmiešaný týždeň, zatiaľ čo trhy v Európe zaznamenali mierny pokles. Za týmto vývojom stojí zatiaľ zmiešaná výsledková sezóna amerických firiem. Negatívne na trhy vplývali najmä vyhrážky prezidenta Trumpa ohľadom zavedenia dodatočných ciel na dovoz tovarov z Číny, pretože Čína zatiaľ nielenže nedodržala sľub, ktorý dal Xi Jinping Trumpovi na samite G20, že budú dovážať väčšie množstvo poľnohospodárskych produktov z USA kvôli zníženiu obchodného prebytku s USA, ale aj to, že Čína v posledných týždňoch ešte zvýšila obchodný prebytok s USA. Na druhej strane, šéf americkej centrálnej banky Powell, naznačil začiatok znižovania úrokových sadzieb v krajine, no tento týždeň sme videli niekoľko pozitívnych dát z USA, čo by mohlo obmedziť chuť Fedu k znižovaniu úrokových sadzieb. Európska centrálna banka uvažuje o zmene inflačného cieľa, čo by vyžadovalo väčšie množstvo stimulov na podporu ekonomiky, a teda presadzovanie uvoľnenejšej menovej politiky v Európe. K zmene inflačného cieľa by mohlo dôjsť ku koncu tohto roka. Nárast geopolitického napätia v Perzskom zálive medzi USA a Iránom taktiež spôsobuje neistotu na trhoch. Znižovanie sadzieb popredných svetových centrálnych bánk v kombinácií s neistotou je živnou pôdou pre drahé kovy, pričom cena zlata zaznamenala od júna nárast o viac ako 11% a cena striebra o viac ako 13%.