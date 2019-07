Centrální banky vyloží karty. Bude agresivnější Fed nebo ECB?

Příští dva týdny se ponesou ve znamení centrálních bank. Tento týden se sejde Rada guvernérů Evropské centrální banky, v tom dalším pak měnový výbor Federálního rezervního systému. V obou případech trh očekává holubičí výstup. Který však bude silnější?

Při pohledu na světová finanční média, nejvíce se hovoří o Fedu. Ještě ke konci minulého týdne trhy silně spekulovaly o tom, že by guvernér Powell a spol. mohli na červencovém zasedání přistoupit k agresivnějšímu kroku v podobě snížení amerických sazeb o 50 bazických bodů. Pravděpodobnost toho dosahovala bezmála 40 %, což byl ve srovnání s předchozími čísly nezanedbatelný posun. Debatu o americké „padesátce“ podpořil zejména komentář prezidenta newyorské pobočky Fedu Williamse, který hovořil o výhodách pohotového jednání v době, kdy se sazby nachází v podstatě stále poblíž nuly.

Trhy si Williamsova slova vyložily jako signál k agresivnějšímu snižování. O to překvapivější bylo následné zmírnění ze strany samotného newyorského Fedu. Jeho mluvčí prostřednictvím emailu uvedl, že Williamsův proslov byl čistě akademický. Jeho slova, založená na dvacetiletém pozorování, se tak prý netýkala jakékoli potenciální akce na nadcházejícím, červencovém, zasedání Fedu.

Predikce trhu se tak vrátila zpět do „starých kolejí“, kde nejvíce sázek sází na červencové snížení amerických sazeb o 25 bazických bodů. To ostatně podpořila i informace serveru Wall Street Journal uvádějící, že se měnový výbor ve většině přiklání ke cutu o 25 bb. Ten tak současné trhy očekávají s bezmála 80% pravděpodobností. Naopak u 50 bodů došlo k poklesu pravděpodobnosti na 20,5 %.

Fed by tedy měl snížit sazby o čtvrt procentního bodu, přičemž by se nemělo jednat o začátek cyklu intenzivního uvolňování měnové politiky, nýbrž o čistě preventivní krok reagující na nejistoty výhledu americké ekonomiky. Mnohem více otazníků se vznáší nad ECB. I v jejím případě trhy sází na to, že příští krok povede k více akomodativní měnové politice. Otázkou však je, jak moc budou Draghi a spol. akční již tento týden.

Stav evropské ekonomiky je ve srovnání s tou americkou o něco „horší“, zejména v oblasti inflačních očekávání, byť indexy překvapení naznačují větší zhoršení v USA než Evropě. ECB má každopádně na rozdíl od Fedu omezenější prostor pro další akomodaci své politiky. I přesto trhy hovoří o možnosti snížení sazeb, a to konkrétně té depozitní. V jejím případě by dle trhu mohlo s 47,5% pravděpodobností dojít na snížení o 10 bazických bodů již v červenci. V září pak to samé číslo dosahuje necelých 51 %.

I přesto, že ECB nevypadá, alespoň dle některých nedávných komentářů, například od hlavního ekonoma Philipa Lanea, že by se nutně držela předchozích postupů pouze po „malých krůčcích“, červenec by ještě nemusel nutně být oním „akčním“ měsícem. Dle našeho názoru si ECB připraví půdu pro snížení sazeb, a to prostřednictvím změny forward guidance. Vsadili bychom si například na změnu, kde bude k tvrzení, že „základní úrokové sazby ECB zůstanou na současné úrovni alespoň do první poloviny roku 2020“, přidáno „nebo nižší“. Znění by tak mohlo být následující: „...základní úrokové sazby ECB zůstanou na současné nebo nižší úrovni alespoň do první poloviny roku 2020.“

Vedle této změny bychom rovněž čekali zmínku o tom, že je ECB připravena rozjet nové kolo čistých nákupů vybraných aktiv. Ve hře je také, především s ohledem na záporné sazby a jejich dopad na evropské banky, i možnost zavedení odstupňovaného úročení přebytečných bankovních rezerv.

Eurodolar se dnes ráno obchoduje mírně nad klíčovým supportem 1,1200 EURUSD. Pokud bychom se od ECB dočkali nad očekávání více holubičího výstupu, tato úroveň by byla pravděpodobně otestována ještě tento týden. V tom dalším by záleželo na tom, jak se zachová Fed. Avšak vzhledem k dlouhodobým očekáváním by případná reakce na snížení sazeb měla být spíše utlumená. O to více pozornosti budou trhy věnovat doprovodnému komentáři. Právě ten by měl nastínit, zda jsou Powell a spol. připraveni ještě více osekávat úroky, nebo zda bude tento preventivní proces o něco pozvolnější.

Tento týden nás vedle zasedání ECB čekají i data jako německý Ifo index či várka evropských indexů PMI segmentu služeb. V USA pak bude zveřejněn rovněž index PMI služeb, spolu s tím o anualizované HDP za druhý kvartál a jádrový index výdajů na spotřebu. Aktuálně se dolar v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1218 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 97,16 bodu. Během dne by se kurz měl pohybovat v rozmezí od 1,1191 do 1,1262 EURUSD.*

Koruna se v závěru minulého týdne přiblížila zpět k hranici 25,50 za euro. O něco menší zpevnění pak zaregistrovaly i ostatní měny regionu.

Tento týden bude z hlediska domácích dat chudý. Dočkáme se pouze indikátorů podnikové a spotřebitelské důvěry (středa). Vedle toho se ale mohou objevit komentáře ze strany členů bankovní rady ČNB. Čas na ně mají do čtvrtka, kdy započne mediální karanténa.

Aktuálně se česká měna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,52 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz měl držet v rozmezí 25,51 až 25,59 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,66 až 22,86 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.